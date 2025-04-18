Испортите урожай: чем нельзя подкармливать кусты малины

Малина – растение достаточно чувствительное к условиям, в которых его выращивают. От состава почвы и уровня увлажненности зависит, насколько крупными и вкусными будут ягоды.

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А на состав почвы, конечно, влияют удобрения, которыми вы подкармливаете свой сад. OBOZ.UA поинтересовался, какой подкормкой нельзя обрабатывать малину весной, чтобы урожай не испортился – ягоды не выросли маленькими, кислыми и без аромата.

Азотные удобрения. Несмотря на то, что азот является тем веществом, которое стимулирует рост растений весной, он также повышает кислотность почвы, чего малина не любит. Поэтому применять азотные удобрения в весенние месяцы для этой ягоды следует с осторожностью. Осенью же ими растение не обрабатывают вообще, чтобы не стимулировать куст к росту перед наступлением холодов. Это может его погубить.

Калийные удобрения с содержанием хлора Если калий для малины является жизненно необходимым, хлор в составе удобрений сведет весь эффект насмарку. Из-за наличия хлора в подкормке малина может даже погибнуть.

Комбинации органических и минеральных удобрений Поскольку содержание питательных веществ в органике может различаться, сочетать их с минеральными не стоит – вы можете случайно передозировать какое-либо из веществ. А избыток подпитки любые растения переносят гораздо хуже, чем ее нехватку. Поэтому, если вы не хотите обжечь корни малины и получить мелкие и кислые ягоды, выдерживайте паузу в 10-15 дней между внесением органики и минеральных средств.

Свежий навоз. Применять это средство как удобрение – плохая идея. Во-первых, в земле он будет перегнивать и при этом выделять большое количество тепла. Это может сжечь корни малины и любого другого растения. Во-вторых, свежий навоз привлекает насекомых, в том числе вредителей. Поэтому это органическое средство применяют только в перепрелом состоянии.

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