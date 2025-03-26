Итальянский город, который был оплотом мафии, очаровал туристов

Италия славится не только своей богатой историей, природной красотой и невероятно вкусной кухней. Страна также подарила миру такое явление, как мафия – форма организованной преступности.

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Одним из оплотов итальянской мафии был Бари – самый большой город региона Апулия. Довольно долгое время у него была плохая слава. Однако, как пишет издание Express, сейчас, в результате эффективных мер от полиции и городских властей, здесь стало значительно безопаснее, поэтому интерес туристов к городу стал неизменно расти.

Что неудивительно, ведь Бари расположен прямо на берегу Адриатического моря. Температура воздуха в апреле здесь составляет приятные 18 °C, а в августе (наиболее жарком месяце) достигает 30 °C.

Итак, от Бари стоит ждать хороших условий для пляжного отдыха – как пассивного, так и активного. Самый известный пляж – это Pane e Pomodoro, также стоит посетить Торре-а-Маре и Мола-ди-Бари с их преимущественно скалистыми береговыми линиями. Здесь созданы все условия для купания и занятий водными видами спорта.

В центре города можно посмотреть нормандские укрепления и древние пути. В частности, символ Апулии – Норманно-Швабский замок. Следует посетить и районы, построенные в 19 веке, известные своими элегантными бульварами. Конечно, именно на этих улицах можно насладиться шопингом в бутиках итальянских модных домов.

Набережная Бари самая длинная в Италии – это просто идеальное место для прогулок. А вот рядом с портом находится Бари-Веккья – прекрасный лабиринт известняковых стен, заполненных крохотными церковками и базиликами.

Если вы ищете рынок с традиционными итальянскими продуктами, нужно ориентироваться на район старого порта. Здешние прилавки ломятся от фруктов, овощей и маленьких завитков из печеного теста, которые называются тарали. Гурманы также могут отправиться на пешеходную экскурсию по переулкам исторического центра, чтобы насладиться типичной уличной едой Бари.

И, конечно, не минуйте базилику Сан-Никола. Здесь хранятся мощи святого Николая, который в рождественские праздники приносит детям подарки. Его останки можно увидеть в подземном склепе. Сюда их перевезли в XI веке из Мира Ликийских на территории современной Турции.

Прекрасный Археологический музей Бари, расположен в монастыре XVI в. Там вы можете изучить раскопанные римские руины и артефакты. А "Арку чудес" стоит посетить романтикам. По легенде, это сооружение за одну ночь построила пара влюбленных молодых людей, родители которых были против их союза. Чтобы обойти этот запрет, парень и девушка проложили прямой путь между своими окнами.

Если же вы любите кино, отправляйтесь в расположенный неподалеку городок Гравина. Именно здесь снимали впечатляющий пролог к последней на сегодня части бондианы, ленты "007: Не время умирать".

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