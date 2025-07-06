Итальянский рай: куда поехать в пляжный отпуск

Когда мы говорим о роскошном морском отдыхе, чаще на ум приходят тропические острова вроде Мальдив, и далекое теплое Карибское море. Однако существует средиземноморский остров, пляжи которого могут соперничать с любыми другими в мире, и находится он в европейской Италии.

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Как пишет издание Express, один из пляжей на этом изысканном острове недавно был признан лучшим в мире. А называется это райское место – Сардиния.

Это замечательное место предлагает туристам приятный теплый климат, вкуснейшую кухню, богатую историю и оживленную городскую жизнь. То есть все, что нужно для идиллического отдыха. При этом Сардиния удивительным образом не входит в десятку любимых островов среди британских туристов. В этом списке доминируют испанские направления, такие как Тенерифе, Майорка и Лансароте, а также греческие острова, такие как Санторини, Корфу и Родос. Тогда как жемчужина Италии им ни в чем не уступает.

Остров Сардиния расположен на полпути между итальянским и испанским побережьем в Средиземном море. И он все еще не переполнен отдыхающими, как греческие и испанские острова.

Размеры этого клочка суши впечатляют. Из-за большого количества пространства вы точно не окажетесь на Сардинии посреди толпы таких же туристов. При этом жизнь здесь протекает неспешно – вы можете неторопливо путешествовать по побережью, прерываясь для отдыха на любом из потрясающих пляжей, разбросанных по дороге.

Столица острова, Кальяри, является оживленным городом на самом юге Сардинии. Те, кто ищет городских впечатлений, могут посетить здесь множество баров, ресторанов и других развлечений, присущих мегаполису. А вот на противоположном конце можно найти городок Альгеро, куда лучше отправляться за спокойствием и невероятно вкусной едой.

Сардиния является синонимом роскоши, её северо-восточное побережье привлекает состоятельных европейских туристов в Порто-Черво. Здесь вы можете провести время, любуясь дорогими яхтами, пришвартованными в гавани. А вот рестораны итальянской кухни здесь можно найти на любой кошелек. Впрочем, морепродукты и рыба во всех из них будут исключительно свежими.

Что касается пляжного отдыха, то именно место на Сардинии недавно возглавило рейтинг The World's 50 Best Beaches. Почетное звание получил пляж Кала-Голоритце – живописный уголок, который находится в городе Баунеи на восточном берегу острова. Он входит в список ЮНЕСКО и местные красоты охраняются международным законодательством.

Впрочем, не только сюда советуют заглянуть составители рейтинга. В частности, отдыхающим рекомендуют посетить архипелаг Маддалена, расположенный неподалеку от северного побережья Сардинии, и посетить пляжи Кала-Мариолу, Сиаггия-делла-Пелоза, Спьяггия-дель-Пирата, Спьяггия-Рена-Бьянка, Кала-Корсара, Ла-Маддалена.

Что стоит иметь в виду, так это то, что Сардиния может быть довольно многолюдной в пик сезона в июле и августе, когда многие итальянцы приезжают туда на отдых. Особенно популярной у местных является Коста Смеральда, которая привлекает знаменитостей и демонстрирует самое выдающееся богатство острова. На пляже Спьягга-дель-Принчипе можно запросто встретить какую-нибудь мировую звезду.

Впрочем, даже административный центр острова, город Кальяри может похвастаться собственным великолепным пляжем – большим Поэтто. Он находится всего в нескольких минутах езды от центра города и является излюбленным местом отдыха местных жителей. А совсем неподалеку расположился менее шумный городок Вилласимиус, где можно найти немало мест для отдыха у моря. Если же говорить об уже упомянутом Альгеро, то оттуда можно отправиться на лодке к Гротта-ди-Неттуно (пещеры Нептуна) – невероятное геологическое образование, украшенное сталактитами, нависающими над водой.

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