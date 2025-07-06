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Итальянский рай: куда поехать в пляжный отпуск

Юлия Потерянко
NewsLife
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Итальянский рай: куда поехать в пляжный отпуск

Когда мы говорим о роскошном морском отдыхе, чаще на ум приходят тропические острова вроде Мальдив, и далекое теплое Карибское море. Однако существует средиземноморский остров, пляжи которого могут соперничать с любыми другими в мире, и находится он в европейской Италии.

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Как пишет издание Express, один из пляжей на этом изысканном острове недавно был признан лучшим в мире. А называется это райское место – Сардиния.

Итальянский рай: куда поехать в пляжный отпуск

Это замечательное место предлагает туристам приятный теплый климат, вкуснейшую кухню, богатую историю и оживленную городскую жизнь. То есть все, что нужно для идиллического отдыха. При этом Сардиния удивительным образом не входит в десятку любимых островов среди британских туристов. В этом списке доминируют испанские направления, такие как Тенерифе, Майорка и Лансароте, а также греческие острова, такие как Санторини, Корфу и Родос. Тогда как жемчужина Италии им ни в чем не уступает.

Остров Сардиния расположен на полпути между итальянским и испанским побережьем в Средиземном море. И он все еще не переполнен отдыхающими, как греческие и испанские острова.

Размеры этого клочка суши впечатляют. Из-за большого количества пространства вы точно не окажетесь на Сардинии посреди толпы таких же туристов. При этом жизнь здесь протекает неспешно – вы можете неторопливо путешествовать по побережью, прерываясь для отдыха на любом из потрясающих пляжей, разбросанных по дороге.

Итальянский рай: куда поехать в пляжный отпуск

Столица острова, Кальяри, является оживленным городом на самом юге Сардинии. Те, кто ищет городских впечатлений, могут посетить здесь множество баров, ресторанов и других развлечений, присущих мегаполису. А вот на противоположном конце можно найти городок Альгеро, куда лучше отправляться за спокойствием и невероятно вкусной едой.

Сардиния является синонимом роскоши, её северо-восточное побережье привлекает состоятельных европейских туристов в Порто-Черво. Здесь вы можете провести время, любуясь дорогими яхтами, пришвартованными в гавани. А вот рестораны итальянской кухни здесь можно найти на любой кошелек. Впрочем, морепродукты и рыба во всех из них будут исключительно свежими.

Что касается пляжного отдыха, то именно место на Сардинии недавно возглавило рейтинг The World's 50 Best Beaches. Почетное звание получил пляж Кала-Голоритце – живописный уголок, который находится в городе Баунеи на восточном берегу острова. Он входит в список ЮНЕСКО и местные красоты охраняются международным законодательством.

Итальянский рай: куда поехать в пляжный отпуск

Впрочем, не только сюда советуют заглянуть составители рейтинга. В частности, отдыхающим рекомендуют посетить архипелаг Маддалена, расположенный неподалеку от северного побережья Сардинии, и посетить пляжи Кала-Мариолу, Сиаггия-делла-Пелоза, Спьяггия-дель-Пирата, Спьяггия-Рена-Бьянка, Кала-Корсара, Ла-Маддалена.

Что стоит иметь в виду, так это то, что Сардиния может быть довольно многолюдной в пик сезона в июле и августе, когда многие итальянцы приезжают туда на отдых. Особенно популярной у местных является Коста Смеральда, которая привлекает знаменитостей и демонстрирует самое выдающееся богатство острова. На пляже Спьягга-дель-Принчипе можно запросто встретить какую-нибудь мировую звезду.

Впрочем, даже административный центр острова, город Кальяри может похвастаться собственным великолепным пляжем – большим Поэтто. Он находится всего в нескольких минутах езды от центра города и является излюбленным местом отдыха местных жителей. А совсем неподалеку расположился менее шумный городок Вилласимиус, где можно найти немало мест для отдыха у моря. Если же говорить об уже упомянутом Альгеро, то оттуда можно отправиться на лодке к Гротта-ди-Неттуно (пещеры Нептуна) – невероятное геологическое образование, украшенное сталактитами, нависающими над водой.

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