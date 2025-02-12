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Из чего сделать вкусную и изысканную намазку на хлеб: рецепт закуски за 5 минут

Екатерина Ягович
NewsLife
2 минуты
327
Из чего сделать вкусную и изысканную намазку на хлеб: рецепт закуски за 5 минут

Печень трески – отличный продукт для приготовления изысканных и одновременно очень простых блюд. Из такого деликатеса можно сделать разные салаты. Самый простой вариант – приготовить намазку

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Идея приготовления элементарной намазки из печени трески опубликована на странице фудблогера с ником tastystories.feed в Instagram. Отваривать для такого блюда нужно только яйца.

Из чего сделать вкусную и изысканную намазку на хлеб: рецепт закуски за 5 минут

Ингредиенты:

  • печень трески – 1 баночка (100 г)
  • яйца вареные – 2 шт.
  • сливочный творог – 1 ст.л. с горкой
  • соль – щепотка
  • огурец свежий по желанию
  • зелень – по желанию
  • хлеб

Способ приготовления:

Из чего сделать вкусную и изысканную намазку на хлеб: рецепт закуски за 5 минут

1. Печень трески, вареные яйца и сливочный сыр соединить и разделить в одну массу.

Из чего сделать вкусную и изысканную намазку на хлеб: рецепт закуски за 5 минут

2. Добавить щепотку соли по желанию.

Из чего сделать вкусную и изысканную намазку на хлеб: рецепт закуски за 5 минут

3. Подсушить хлеб в тостере или на сковороде.

Из чего сделать вкусную и изысканную намазку на хлеб: рецепт закуски за 5 минут

4. Выложить намазку.

Из чего сделать вкусную и изысканную намазку на хлеб: рецепт закуски за 5 минут

5. Посыпать нарезанным огурцом и зеленью.

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