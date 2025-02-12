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Из чего сделать вкусную и изысканную намазку на хлеб: рецепт закуски за 5 минут
Печень трески – отличный продукт для приготовления изысканных и одновременно очень простых блюд. Из такого деликатеса можно сделать разные салаты. Самый простой вариант – приготовить намазку
Идея приготовления элементарной намазки из печени трески опубликована на странице фудблогера с ником tastystories.feed в Instagram. Отваривать для такого блюда нужно только яйца.
Ингредиенты:
- печень трески – 1 баночка (100 г)
- яйца вареные – 2 шт.
- сливочный творог – 1 ст.л. с горкой
- соль – щепотка
- огурец свежий по желанию
- зелень – по желанию
- хлеб
Способ приготовления:
1. Печень трески, вареные яйца и сливочный сыр соединить и разделить в одну массу.
2. Добавить щепотку соли по желанию.
3. Подсушить хлеб в тостере или на сковороде.
4. Выложить намазку.
5. Посыпать нарезанным огурцом и зеленью.
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