Из чего сделать вкусную и изысканную намазку на хлеб: рецепт закуски за 5 минут

Печень трески – отличный продукт для приготовления изысканных и одновременно очень простых блюд. Из такого деликатеса можно сделать разные салаты. Самый простой вариант – приготовить намазку

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Идея приготовления элементарной намазки из печени трески опубликована на странице фудблогера с ником tastystories.feed в Instagram. Отваривать для такого блюда нужно только яйца.

Ингредиенты:

печень трески – 1 баночка (100 г)

яйца вареные – 2 шт.

сливочный творог – 1 ст.л. с горкой

соль – щепотка

огурец свежий по желанию

зелень – по желанию

хлеб

Способ приготовления:

1. Печень трески, вареные яйца и сливочный сыр соединить и разделить в одну массу.

2. Добавить щепотку соли по желанию.

3. Подсушить хлеб в тостере или на сковороде.

4. Выложить намазку.

5. Посыпать нарезанным огурцом и зеленью.

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