Известный сериал 'Теория большого взрыва' получит спин-офф: известны новые детали

Популярный комедийний сериал "Теория большого взрыва" завершился 5 лет назад, уже даже успел подойти к концу его приквел "Юный Шелдон", но авторы все еще не готовы окончательно расстаться со своими героями. Так уже 17 октября на CBS стартует спин-офф "Первый брак Джорджи и Менди", в то время как HBO Max работает над собственным ответвлением.

Видео дня

Как пишет Variety, сейчас о будущем проекте известно совсем немного. В печати не публиковалось ни рабочее название сериала, ни какие-либо детали его сюжета. Однако уже названы имена первых трех актеров, вошедших в его каст. К радости фанатов оригинального шоу, все трое появлялись в нем во второстепенных ролях.

Речь идет о Брайане Посене, который время от времени появлялся в образе неуклюжего, но добродушного геолога Берта Кибблера. Также в новом сериале должны сыграть Кевин Зусман и Лорен Лапкус. Зусман полюбился зрителям как исполнитель роли владельца магазина комиксов Стюарта Блума, а Лапкус впервые появилась в 11 сезоне в образе его помощницы Дениз. Ближе к финалу шоу между этими героями завязывается роман, что теоретически и может послужить основой сюжета спин-оффа. По слухам, все актеры вернутся к своим ролям из "Теории большого взрыва".

В настоящее время шоу находится на стадии разработки и еще не получило официального разрешения на запуск. Однако известно, что соавтор оригинального ситкома Чак Лорри является исполнительным продюсером проекта.

Если новому шоу дадут зеленый свет, оно станет четвертым во вселенной "Теории большого взрыва". Кроме основного сериала, который длился 12 сезонов, существует также приквел "Юный Шелдон", который после седьмого сезона подошел к концу в мае этого года. А уже вскоре в эфир должен выйти "Первый брак Джорджи и Менди" с Монтаной Джорданом и Эмили Осмент, который расскажет об отношениях родителей Шелдона на ранних этапах существования их семьи.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что HBO объявил кастинг детей на главные роли в сериале о Гарри Поттере.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.