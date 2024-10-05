К каким электромобилям следует присмотреться в 2025 году: список новинок
Американские эксперты приводят довольно утешительную статистику. Цены на электромобили (EV) в 2024 году несколько снизились, поскольку дилерские центры заполнялись большим количеством моделей, а потребительский спрос снизился. Согласно аналитике, цены на электрокары медленно, но все же приближаются к ценам на автомобили с двигателем внутреннего сгорания (ICEV).
Чтобы получить максимум за свои деньги при выборе электрокара нужно учитывать многие факторы, в частности, общую стоимость владения и долгосрочную экономию, затраты на зарядку и инфраструктуру, эффективность диапазона, размер и практичность, технологические особенности и эффективность батареи. Эксперты рассказали, на какие сравнительно недорогие, но надежные и эффективные модели следует обратить внимание в следующем году.
Kia EV9 2025
Примерная базовая цена: 55 000$
В 2024 году Kia EV9 получил самую высокую оценку от рецензентов Edmunds как лучший нетипичный электрокар. Как объясняет сайт, чтобы приобрести трехрядный внедорожник EV, вам обычно придется выложиться как за люксовый бренд. К счастью вы заплатите за EV9 гораздо меньше, чем за его аналоги премиум-класса, но получите надежный автомобиль с практичными и комфортными функциями.
Ford Mustang Mach-E 2025
Ориентировочная базовая цена: $45 000-$65 000
Mustang Mach-E предлагает как стиль, так и функциональность, благодаря сочетанию качества бренда с передовой электрической мощностью. Однако вокруг модели 2025 еще много тайн. Эксперты могут предположить, что будущий Mach-E улучшит и без того впечатляющий запас хода, емкость аккумулятора, информационно-развлекательную систему и вспомогательные функции.
Ford F-150 Lightning
Ориентировочная базовая цена: $57 000
Lightning похож на свой аналог F-150 с двигателем внутреннего сгорания внешним видом и производительностью. Благодаря запасу хода от 380 до 520 км в зависимости от модели и батареи, издание MotorTrend признало Ford F-150 Lightning лучшим пикапом в прошлом году.
Lucid Air 2025
Ориентировочная базовая цена: $71 400
Роскошный седан Lucid продолжает поднимать планку эффективности, запаса хода и производительности. По данным MotorTrend, каждая модель 2025 года будет оснащена расширенной системой помощи водителю Lucid DreamDrive Premium и будет более эффективной в процессе вождения.
Volvo EX30 2025
Ориентировочная базовая цена: $36 245
Согласно Kelley Blue Book, EX30 является самым быстрым и одним из самых доступных электромобилей на рынке. Volvo наполнила свой самый маленький автомобиль гигантским списком систем помощи водителю и функций, которые помогают улучшить уровень безопасности.
Tesla Model 3
Ориентировочная базовая цена: $42 000
Несмотря на то что процент продаж существенно упал за последние пять лет, Tesla все еще доминирует на рынке электромобилей. Tesla Model X обесценивается меньше всех электрокаров. Благодаря производительности, запасу хода и передовой технологии Tesla Model 3 – один из самых популярных электромобилей в мире, а версия 2025 продолжит впечатлять покупателей в течение следующего года.
Hyundai Ioniq 6 2025
Ориентировочная базовая цена: $37 750
Будущий 3-рядный внедорожник Hyundai бьет все рекорды по прогнозам и ожиданиям. Рецензенты Edmunds отметили, что Ioniq 6 является одним из самых эффективных тестируемых электромобилей, улучшив ориентировочный запас хода с 234 км до 487 км на одном заряде.
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