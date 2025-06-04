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К любому гарниру: очень вкусный соус из сосисок, с кетчупом и овощами
Сосиски могут быть основой для приготовления вкусных хот-догов, а также их можно добавить в салаты, закуски. Еще из них получится очень вкусный соус.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного гуляша из сосисок, с кетчупом и луком.
Ингредиенты:
- Сосиски – 300 г
- Кетчуп – 3 ст. л.
- Морковь – 1 шт.
- Лук – 1 шт.
- Мука – 1 ст. л.
- Вода – 150 мл
Способ приготовления:
1. Порежьте сосиски.
2. Обжарьте морковь, лук, кетчуп, сосиски.
3. В конце влейте воду и муку, она загустит.
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