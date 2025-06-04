К любому гарниру: очень вкусный соус из сосисок, с кетчупом и овощами

Сосиски могут быть основой для приготовления вкусных хот-догов, а также их можно добавить в салаты, закуски. Еще из них получится очень вкусный соус.

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Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного гуляша из сосисок, с кетчупом и луком.

Ингредиенты:

Сосиски – 300 г

Кетчуп – 3 ст. л.

Морковь – 1 шт.

Лук – 1 шт.

Мука – 1 ст. л.

Вода – 150 мл

Способ приготовления:

1. Порежьте сосиски.

2. Обжарьте морковь, лук, кетчуп, сосиски.

3. В конце влейте воду и муку, она загустит.

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