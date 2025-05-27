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Кабачковый торт с помидорами и вкусной намазкой из крем-сыра и чеснока: рецепт блюда для праздничного стола

Ирина Мельниченко
NewsLife
2 минуты
1,3 т.
Рецепт закуски

Кабачки – идеальные овощи для приготовления вкусных закусок, например, торта, а также рулетиков. А еще из них получится очень полезное и сытное рагу.

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Что приготовить из кабачков

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного и простого в приготовлении кабачкового закусочного торта.

Рецепт торта

Ингредиенты:

  • 4 кабачка (1 кг)
  • 3 яйца
  • соль, перец и любимые специи
  • 75 г сметаны
  • зелень
  • 135 г муки ⠀

Для начинки:

  • 5 шт. плавленых сырков
  • 200 г крем-сыра
  • 200 г сметаны
  • 3-4 зубчика чеснока
  • соль, перец и любимые специи
  • зелень – по желанию
  • 400 г помидоров ⠀

Способ приготовления:

1. Кабачки натираем на крупной терке, солим, перемешиваем и оставляем на 15 минут. Отдельно соединяем яйца, соль, перец, специи, сметану, зелень и муку. Хорошо отжимаем кабачки от лишней влаги и добавляем в тесто. Тщательно перемешиваем.

Тесто для торта

2. Жарим 8 тоненьких коржей на хорошо разогретой сковороде с маслом на среднем огне. Даем остыть. ⠀

Готовые коржи

3. Начинка: плавленый сыр натираем на мелкой терке и сочетаем с крем-сыром, сметаной, чесноком, специями и зеленью. ⠀

Начинка для торта

4. Собираем торт по принципу корж, крем, нарезанные помидоры и так до самого конца. Убираем в холодильник на несколько часов, а лучше на ночь. Украшаем зеленью и подаем!

Готовый торт

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