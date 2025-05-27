Кабачковый торт с помидорами и вкусной намазкой из крем-сыра и чеснока: рецепт блюда для праздничного стола
Кабачки – идеальные овощи для приготовления вкусных закусок, например, торта, а также рулетиков. А еще из них получится очень полезное и сытное рагу.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного и простого в приготовлении кабачкового закусочного торта.
Ингредиенты:
- 4 кабачка (1 кг)
- 3 яйца
- соль, перец и любимые специи
- 75 г сметаны
- зелень
- 135 г муки ⠀
Для начинки:
- 5 шт. плавленых сырков
- 200 г крем-сыра
- 200 г сметаны
- 3-4 зубчика чеснока
- соль, перец и любимые специи
- зелень – по желанию
- 400 г помидоров ⠀
Способ приготовления:
1. Кабачки натираем на крупной терке, солим, перемешиваем и оставляем на 15 минут. Отдельно соединяем яйца, соль, перец, специи, сметану, зелень и муку. Хорошо отжимаем кабачки от лишней влаги и добавляем в тесто. Тщательно перемешиваем.
2. Жарим 8 тоненьких коржей на хорошо разогретой сковороде с маслом на среднем огне. Даем остыть. ⠀
3. Начинка: плавленый сыр натираем на мелкой терке и сочетаем с крем-сыром, сметаной, чесноком, специями и зеленью. ⠀
4. Собираем торт по принципу корж, крем, нарезанные помидоры и так до самого конца. Убираем в холодильник на несколько часов, а лучше на ночь. Украшаем зеленью и подаем!
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