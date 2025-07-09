Как без химических средств отпугнуть муравьев от сада и дома: проверенный лайфхак

Существует много химических инсектицидов, которые могут помочь с ними справиться с муравьями в саду и доме, это не всегда идеальное решение.

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Вот почему эксперты по садоводству из Yell рекомендуют натуральное решение, которое не только не даст муравьям попасть в ваш сад, но и предотвратит их проникновение в дом. Оказывается, одним из самых мощных природных средств отпугивания муравьев является сильный аромат цитрусовых, пишет Express.

Как утверждают эксперты, лимон – это особенно эффективный и доступный метод борьбы с этими надоедливыми насекомыми. Решение действительно простое и не должно занять более нескольких минут. Просто смешайте лимонный сок с водой и распылите его вдоль муравьиных троп.

Этот цитрусовый аромат нарушает их запаховые следы, затрудняя им ориентирование и возвращение к месту жительства.

Для дополнительной защиты вы даже можете использовать лимонный сок непосредственно в тех местах, где муравьи могут проникать в ваш дом.

Эта техника двойного использования гарантирует, что как внешняя, так и внутренняя часть вашего дома останутся свободными от муравьев.

Однако, если вы используете лимонный сок в бутылках, следует помнить одну важную вещь: убедитесь, что в нем нет добавленного сахара. В противном случае вы можете привлечь больше муравьев, что сведет на нет все ваши усилия.

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