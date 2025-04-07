Как без химии отчистить налет и жир из кастрюль: самые эффективные домашние средства

Если вы не можете отмыть нагар в кастрюле и не хотите использовать химию, лучшим домашним средством может стать пищевая сода. Она поможет избавится даже от самых въевшихся пятен, жира и нагара.

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Редакция FoodOboz делится полезными советами, чем до блеска отмыть весь нагар, жира и грязь на кастрюлях.

Лимонная кислота и вода

Обычное вещество, которое хозяйки часто используют при приготовлении, может пригодиться и для удаления налета на кастрюлях. Просто наберите в кастрюлю, которую собираетесь очистить, воды до уровня накипи, добавьте в нее лимонную кислоту из расчета 20 г на литр воды и поставьте закипать.

Уксус

Этот продукт есть на каждой кухне, и стоит он копейки. Чтобы очистить уксусной кислотой налет на посуде для приготовления, надо налить в нее воды до уровня накипи, добавить полстакана 9% уксусной кислоты и поставить на огонь. После того, как смесь закипит, нужно уменьшить огонь до минимума и кипятить до тех пор, пока накипь не растворится. Затем нужно слить жидкость и тщательно прополоскать кастрюлю в чистой воде.

Сода

Растворите соду в воде, понадобится половина стакана (100 г) на литр воды, и залейте в кастрюлю, поставьте на огонь и кипятите около 30 минут. После того, как полчаса истекут, нужно опустошить кастрюлю, хорошо почистить средством для мытья посуды и прополоскать под проточной водой.

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