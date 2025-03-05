Как без химии отстирать носки, чтобы стали белоснежными: добавьте одно натуральное средство

Многие люди используют отбеливатель для стирки белого белья, но вряд ли он очистит ваши носки, поскольку он не повлияет на белковые пятна, такие как пот, жиры и большинство следов грязи.

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Отбеливатель просто углубит пятно, что приведет к тому, что носки станут грязно-желтыми или серыми. Это приведет к износу волокон, так что вы, вероятно, получите дыры. Вместо этого можно использовать эффективное природное средство – лимонный сок, пишет OBOZ.UA.

Он содержит природное вещество под названием лимонная кислота, которая достаточно кислая, чтобы растворить обычные пятна на носках, одновременно бережно воздействуя на ткань.

Лимонный сок не только обладает умеренным антибактериальным действием, помогая дезинфицировать одежду, но также может естественным образом осветить его, поэтому его прекрасно использовать для белых носков.

Как с помощью лимонного сока избавиться от пятен на носках

Все, что вам нужно сделать, это налить 120 мл лимонного сока прямо в барабан или ящик для стиральных средств вашей стиральной машины.

Для особо сложных пятен нанесите свежевыжатый лимонный сок непосредственно на загрязненный участок, а также посыпьте носки щепоткой соли. Дайте смеси постоять как минимум 30 минут.

Добавьте стиральный порошок, как обычно, и постирайте в горячем режиме. После завершения стирки обязательно прополощите носки, чтобы удалить излишки лимонного сока.

Затем повесьте носки сушиться или поместите их в сушильную машину.

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