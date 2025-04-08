Как без химии покрасить яйца в оливковый цвет: лайфхак к Пасхе

Покраска яиц к Пасхе натуральными красителями становится мейстримом в последнее время. Поэтому в сети можно найти все большее количество лайфхаков, как это сделать быстро и бюджетно.

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Одним из них поделилась блогер с ником @ask_edith на своей странице в Instagram. Для этого она использовала куркуму и каркаде, и в результате получила красивые оливковые пасхальные яйца.

Ингредиенты:

3 л воды;

1 ст. л. куркумы;

2 ст. л. каркаде;

1 ст. л. уксуса.

Приготовление

1. Смешайте в сосуде куркуму и каркаде, добавьте яйца и залейте водой.

2. Добавьте в воду уксус.

3. Поставьте кастрюлю на плиту и доведите до кипения.

4. После того, как вода закипит, убавьте огонь на плите и варите еще примерно 15 минут.

5. Достаньте яйца из настоя и дайте им остыть.

Но здесь есть несколько нюансов. Чтобы получился оливковый цвет, яйца предварительно мыть нельзя.

Для цветостойкости также нужен уксус. Для того чтобы оливковый цвет получился более насыщенным и красивым, яйца можно подержать в отваре несколько часов.

Раньше OBOZ.UA рассказывал о том, как приготовить "золотую" пасху по рецепту Дарии Цвек.

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