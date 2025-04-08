Как без химии покрасить яйца в оливковый цвет: лайфхак к Пасхе
Покраска яиц к Пасхе натуральными красителями становится мейстримом в последнее время. Поэтому в сети можно найти все большее количество лайфхаков, как это сделать быстро и бюджетно.
Одним из них поделилась блогер с ником @ask_edith на своей странице в Instagram. Для этого она использовала куркуму и каркаде, и в результате получила красивые оливковые пасхальные яйца.
Ингредиенты:
- 3 л воды;
- 1 ст. л. куркумы;
- 2 ст. л. каркаде;
- 1 ст. л. уксуса.
Приготовление
1. Смешайте в сосуде куркуму и каркаде, добавьте яйца и залейте водой.
2. Добавьте в воду уксус.
3. Поставьте кастрюлю на плиту и доведите до кипения.
4. После того, как вода закипит, убавьте огонь на плите и варите еще примерно 15 минут.
5. Достаньте яйца из настоя и дайте им остыть.
Но здесь есть несколько нюансов. Чтобы получился оливковый цвет, яйца предварительно мыть нельзя.
Для цветостойкости также нужен уксус. Для того чтобы оливковый цвет получился более насыщенным и красивым, яйца можно подержать в отваре несколько часов.
Раньше OBOZ.UA рассказывал о том, как приготовить "золотую" пасху по рецепту Дарии Цвек.
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