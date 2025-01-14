Как без проблем заснуть за 5 минут: простая методика

Миллионы людей в мире ежедневно страдают бессонницей, которая может быть вызвана рядом причин. Если вы взрослый, вам нужно от 7 до 9 часов сна в день. Детям нужно от 9 до 13 часов, тогда как малышам и младенцам нужно от 12 до 17 часов.

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Но для взрослых часто достаточно сложной проблемой заснуть вовремя и сразу. Именно поэтому терапевт и разработчик игр для психического здоровья Хейзел Гейл, также известная как @betwixt.app, в своем TikTok рассказала о простой методике, которая поможет заснуть за 5 минут.

Как уснуть менее чем за 5 минут

Когда свет гаснет, Хейзел предлагает мысленно сыграть в игру. Вы начинаете с того, что "выбираете категорию, которая может быть любой, от фруктов и овощей, фильмов или известных актеров. Затем вы начинаете просматривать буквы алфавита, думая о чем-то из вашей категории, начинающейся с каждой буквы".

"Я считаю, что лучший способ сделать это – подумать о букве в конце вдоха, а потом подумать о своем ответе на вдохе, а потом подумать, как вы дышите. Итак, это игра в алфавит, я использую ее каждый вечер в течение многих лет, и я не думаю, что она меня когда-нибудь подводила", - сказала врач.

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