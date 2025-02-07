Как быстро отмыть нагар от сковородки: простой лайфхак

Сковородки и кастрюли со временем покрываются стойким нагаром от еды даже если их регулярно мыть. Жирный налет постепенно скапливается, въедается в поверхность, и обычные моющие средства не всегда могут с этим справиться. Особенно трудно отмыть многолетний слой пригоревшего жира, который делает посуду не только непривлекательной, но и непригодной для использования.

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Редакция FoodOboz делится простым и эффективным способом, который поможет избавиться от загрязнений без лишних усилий. Всего одно доступное вещество поможет вернуть сковороде первоначальный вид.

Отличным средством для удаления пригоревшего жира является нашатырный спирт. Он отлично размягчает даже самые стойкие отложения, не требуя механической счистки. Вот что нужно сделать:

1. Возьмите старое кухонное полотенце и два прочных полиэтиленовых пакета без отверстий.

2. Заверните сковороду в полотенце и положите в один из пакетов.

3. В этот же пакет поставьте открытую бутылочку с нашатырным спиртом.

4. Плотно завяжите пакет и положите его во второй пакет для дополнительной герметизации.

5. Хорошо потрясите пакет, чтобы пары нашатырного спирта равномерно распределились.

6. Оставьте сковороду в упакованном виде в час. За это время нагар и жир под действием паров нашатыря размягчаются и легко отслоятся от поверхности.

7. По истечении времени извлеките сковороду из пакета, тщательно вымойте ее гелем для посуды и ополосните в большом количестве воды.

8. Жирный налет сойдет без лишних усилий, а сосуд снова засияет чистотой.

Почему этот метод работает

Эффективность без лишних усилий – не нужно скрести или использовать жесткие металлические губки.

Доступность – нашатырный спирт стоит недорого и продается в аптеке.

Подходит для различной посуды – метод можно применять для чистки кастрюль, противня и другой утвари.

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