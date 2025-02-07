УкраїнськаУКР
EnglishENG
PolskiPOL
русскийРУС

Как быстро отмыть нагар от сковородки: простой лайфхак

Екатерина Ягович
NewsLife
2 минуты
381
Как быстро отмыть нагар от сковородки: простой лайфхак

Сковородки и кастрюли со временем покрываются стойким нагаром от еды даже если их регулярно мыть. Жирный налет постепенно скапливается, въедается в поверхность, и обычные моющие средства не всегда могут с этим справиться. Особенно трудно отмыть многолетний слой пригоревшего жира, который делает посуду не только непривлекательной, но и непригодной для использования.

Видео дня

Редакция FoodOboz делится простым и эффективным способом, который поможет избавиться от загрязнений без лишних усилий. Всего одно доступное вещество поможет вернуть сковороде первоначальный вид.

Как быстро отмыть нагар от сковородки: простой лайфхак

Отличным средством для удаления пригоревшего жира является нашатырный спирт. Он отлично размягчает даже самые стойкие отложения, не требуя механической счистки. Вот что нужно сделать:

1. Возьмите старое кухонное полотенце и два прочных полиэтиленовых пакета без отверстий.

2. Заверните сковороду в полотенце и положите в один из пакетов.

Как быстро отмыть нагар от сковородки: простой лайфхак

3. В этот же пакет поставьте открытую бутылочку с нашатырным спиртом.

4. Плотно завяжите пакет и положите его во второй пакет для дополнительной герметизации.

5. Хорошо потрясите пакет, чтобы пары нашатырного спирта равномерно распределились.

Как быстро отмыть нагар от сковородки: простой лайфхак

6. Оставьте сковороду в упакованном виде в час. За это время нагар и жир под действием паров нашатыря размягчаются и легко отслоятся от поверхности.

7. По истечении времени извлеките сковороду из пакета, тщательно вымойте ее гелем для посуды и ополосните в большом количестве воды.

8. Жирный налет сойдет без лишних усилий, а сосуд снова засияет чистотой.

Почему этот метод работает

Как быстро отмыть нагар от сковородки: простой лайфхак
  • Эффективность без лишних усилий – не нужно скрести или использовать жесткие металлические губки.
  • Доступность – нашатырный спирт стоит недорого и продается в аптеке.
  • Подходит для различной посуды – метод можно применять для чистки кастрюль, противня и другой утвари.

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: