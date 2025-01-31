Как быстро отварить горох, чтобы он был мягким: несколько важных нюансов

Горох – это популярный и полезный продукт, широко используемый в кулинарии. Его добавляют в супы, пюре, салаты и разные закуски. Однако многие хозяйки сталкиваются с проблемой долгого отваривания, ведь горох может оставаться твердым даже после часа на плите. Чтобы этого избежать, нужно знать несколько простых, но важных правил приготовления.

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Редакция FoodOboz расскажет, как быстро сварить горох. Он получится мягким и рассыпчатым.

Основные факторы, влияющие на скорость варки

Вид гороха – цельный варится дольше, чем колотый.

Замачивание – значительно сокращает время варки. Метод приготовления – в кастрюле, мультиварке или скороварке.

Добавление соли – ее следует добавлять в конце, чтобы не замедлить процесс размягчения.

Как правильно варить горох

Классический способ (с замачиванием). Промойте горох несколько раз под холодной водой, пока вода не станет прозрачной. Замочите в воде (на 8–10 часов или ночью). Для ускорения процесса можно залить кипятком на 1–2 часа. Слейте воду, залейте свежей в соотношении 1:3 (одна часть гороха в три части воды). Доведите до кипения, убавьте огонь и варите:

цельный – 1–1,5 часа

колотый – 45–60 минут.

Не солите сразу – добавляйте соль только в конце варки.

Если у вас нет времени на замачивание, можно воспользоваться следующим способом:

Промойте горох под проточной водой. Залейте холодной водой (1:4) и доведите до кипения. Когда вода закипит, добавьте чайную ложку соды или влейте стакан кипятка – это поможет смягчить горох. Варите на среднем огне, снимая пену.

Время варки без замачивания:

колотый горох – 1–1,5 часа.

цельный – до 2 часов.

Дополнительные способы ускорить варку:

Использование скороварки позволяет сварить горох всего за 20–30 минут.

Добавление соды – 0,5 чайной ложки на литр воды ускорит размягчение.

Замена воды – после 30 минут варки слейте горячую воду и залейте кипяток.

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