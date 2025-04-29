Как быстро зарядить телефон iPhone до 100%: практические советы

Быстрая зарядка iPhone — это не только удобство, но и возможность сэкономить драгоценное время. Благодаря современным технологиям большинство моделей iPhone поддерживают функцию быстрой зарядки, однако многие пользователи не знают, как ее правильно активировать.

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Главное – подобрать подходящее оборудование: кабель, адаптер и соблюдать несколько условий. Кроме того, на скорость зарядки существенно влияет температура окружающей среды. Все это поможет не только зарядить устройство быстро, но и сохранить его аккумулятор в хорошем состоянии на долгие годы, отмечает The Sun.

Как сделать, чтобы Айфон быстро заряжался

Чтобы зарядить iPhone до 50% всего за полчаса, нужно иметь адаптер мощностью не менее 18 Вт и кабель с поддержкой USB Power Delivery (USB-PD). Такие устройства есть не только у Apple, но и у проверенных брендов, таких как Anker или Belkin.

К примеру, официальный адаптер Apple на 20 Вт продается примерно за 19 фунтов стерлингов. Для проверки мощности зарядного устройства следует обратить внимание на маркировку на корпусе адаптера. Важно: зарядка с маломощным адаптером (например, 5 Вт) будет длиться значительно дольше.

Один из самых частых факторов, тормозящих зарядку — это перегрев устройства. Apple рекомендует заряжать iPhone при температуре от 0°C до 35°C. Перегрев может не только замедлить процесс, но и нанести вред аккумулятору.

Во избежание рисков не рекомендуется заряжать телефон под подушкой, в машине на солнце или в жару. Также следует отдавать предпочтение сертифицированным зарядным устройствам. Хотя Apple позволяет использовать продукцию сторонних производителей, компания предупреждает об опасности дешевых несертифицированных кабелей, которые могут привести к травмам или пожарам. Поэтому лучше не экономить на безопасности и выбирать проверенные бренды.

OBOZ.UA ранее писал, что Apple начнет блокировать отремонтированные iPhone. Также вы можете узнать, какие настройки вредят телефону iPhone и мешают гаджету работать на полную.

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