Как часто вы ходите в туалет: ответ на этот вопрос может выявить серьезное заболевание

Если вы заметили изменения в своем стуле, например, чаще или реже ходите в туалет, чем обычно, возможно, пришло время обратиться к своему семейному врачу.

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Эксперты предупреждают, что это может быть связано с неизлечимым заболеванием, поражающим кишечник: эндометриозом кишечника. Он возникает, когда ткань, подобная слизистой оболочке матки, разрастается за ее пределами, пишет Express.

Эти новообразования, известные как поражения, могут распространяться по всему телу — даже до мозга — и могут привести к широкому спектру симптомов. Когда эта ткань поражает кишечник или желудочно-кишечный тракт (ЖКТ), это называется кишечным эндометриозом. Поражения могут развиваться на поверхности кишечника (поверхностный эндометриоз) или прорастать глубже в стенку кишечника и окружающие участки, что может вызвать значительный дискомфорт и нарушение работы кишечника.

Какие признаки и симптомы эндометриоза кишечника?

Важно понимать, что хотя симптомы часто усиливаются во время менструации, боль и другие признаки могут возникать и в другое время. Фактически, эксперты предупреждают, что вы можете даже не осознавать наличие этой проблемы. Они объясняют: "И наоборот, кишечный эндометриоз также может протекать бессимптомно, то есть некоторые люди могут не знать об этом заболевании, обычно до более позднего времени, когда им может потребоваться процедура по другому поводу".

Самые распространенные симптомы:

Боль при раскрытии кишечника

Боль в тазу

Изменения в работе кишечника (запор, диарея)

Тупая или острая боль или спазмы внизу живота и/или спины; вздутие живота; боль во время и/или после употребления пищи.

Боль, связанная с половым актом

Ощущение потребности опорожняться чаще или срочно, чем обычно

Ощущение невозможности полностью опорожнить кишечник

Выделение крови в кале может свидетельствовать о признаках эндометриоза.

По словам врачей, любой, кто испытывает необычную боль, нарушающую повседневную деятельность, такую как посещение школы или работы, или замечает изменения в менструальном цикле или стуле, должен учитывать возможность эндометриоза или другого основного заболевания.

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