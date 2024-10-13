Как чистить AirPods Pro: Apple показала подробное видео

AirPods Pro – популярные беспроводные Bluetooth-наушники, разработанные Apple. Пользователи любят AirPods Pro, ведь модель оснащена процессором H1, имеет активное шумопоглощение, автоматическую настройку частотного профиля, водостойкость.

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Это качественные и надежные наушники, однако часто возникают вопросы касаемо очистки поверхности. Компания Apple выпустила небольшой обучающий видеоролик, в котором рассказала, как правильно очищать сетки наушников. Возможно, вы все делали неправильно.

Обычно сетку наушников пользователи очищают, используя один из вариантов: воду, спирт, влажные салфетки.

Эксперты Apple говорят, что о спирте и салфетках лучше забыть, а чистить наушники следует мицеллярной водой. Обычно эта жидкость используется для снятия с лица косметики. При этом следует выбрать формулы без добавления масел.

Вам понадобится:

мицеллярная вода;

дистиллированная вода;

зубная щетка.

Сначала нужно почистить наушники мицеллярной водой с помощью старой зубной щетки, а затем промыть чистой дистиллированной водой.

Сушить наушники Apple советует на открытом воздухе не менее двух часов. И только после этого их можно поместить в зарядный футляр или снова использовать по назначению.

Кстати, иногда пользователи iPhone замечают, что смартфон начал держать заряд меньше обычного. Причин может быть много, но, по словам экспертов, несколько функций тайно разряжают батарею. Какие функции лучше выключить – читайте в материале.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, можно ли часто подзаряжать смартфон, когда батарея еще не села.

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