Как дезинфицировать почву, в которую сеют рассаду: два действенных способа

Подготовка почвы и правильный посев семян являются ключевыми этапами для получения здоровой и крепкой рассады. Важно предварительно обеззаразить почву, чтобы предотвратить развитие болезнетворных микроорганизмов, которые могут повредить молодым растениям.

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Для посева рассады можно использовать разные емкости: пластиковые контейнеры, торфяные горшки и т.п. Главное, чтобы они имели дренажные отверстия для оттока излишней воды. OBOZ.UA рассказывает, как правильно обеззаразить почву и почему это нужно делать.

Способ 1

Дезинфекция почвы с помощью духовки является эффективным методом обеззараживания субстрата перед посевом рассады. Этот процесс помогает уничтожить вредителей, патогенные микроорганизмы, грибковые споры.

Для дезинфекции подходит любая почва, предназначенная для выращивания рассады. Вам понадобится металлический противень.

Почва должна быть слегка влажной, но не мокрой.

Рассыпьте грунт тонким слоем (не более 1-2 см) на металлический противень и отправьте в разогретую до 180 °C духовку на 30 минут. Не превышайте рекомендованную температуру, чтобы не уничтожить полезные микроорганизмы в почве.

Следует соблюдать рекомендуемое время, ведь слишком долгая обработка может привести к пересушиванию почвы.

Способ 2

Обработка почвы паром – это безопасный и эффективный способ уничтожения вредных микроорганизмов. Этот метод особенно полезен для подготовки почвы для чувствительных культур, таких как помидоры, перец, баклажаны и другие.

Пара высокой температуры уничтожает большинство вредных организмов и даже семян сорняков. В отличие от химических методов, обработка паром не вредит полезным микроорганизмам в почве.

Налейте воду в кастрюлю и поставьте на огонь.

Над кастрюлей установите дуршлаг или сито с грунтом.

Накройте кастрюлю крышкой и доведите воду до кипения.

Держать почву над паром нужно в течение 10-15, периодически перемешивая.

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