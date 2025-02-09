Как дезинфицировать почву, в которую сеют рассаду: два действенных способа
Подготовка почвы и правильный посев семян являются ключевыми этапами для получения здоровой и крепкой рассады. Важно предварительно обеззаразить почву, чтобы предотвратить развитие болезнетворных микроорганизмов, которые могут повредить молодым растениям.
Для посева рассады можно использовать разные емкости: пластиковые контейнеры, торфяные горшки и т.п. Главное, чтобы они имели дренажные отверстия для оттока излишней воды. OBOZ.UA рассказывает, как правильно обеззаразить почву и почему это нужно делать.
Способ 1
Дезинфекция почвы с помощью духовки является эффективным методом обеззараживания субстрата перед посевом рассады. Этот процесс помогает уничтожить вредителей, патогенные микроорганизмы, грибковые споры.
- Для дезинфекции подходит любая почва, предназначенная для выращивания рассады. Вам понадобится металлический противень.
- Почва должна быть слегка влажной, но не мокрой.
- Рассыпьте грунт тонким слоем (не более 1-2 см) на металлический противень и отправьте в разогретую до 180 °C духовку на 30 минут. Не превышайте рекомендованную температуру, чтобы не уничтожить полезные микроорганизмы в почве.
Следует соблюдать рекомендуемое время, ведь слишком долгая обработка может привести к пересушиванию почвы.
Способ 2
Обработка почвы паром – это безопасный и эффективный способ уничтожения вредных микроорганизмов. Этот метод особенно полезен для подготовки почвы для чувствительных культур, таких как помидоры, перец, баклажаны и другие.
Пара высокой температуры уничтожает большинство вредных организмов и даже семян сорняков. В отличие от химических методов, обработка паром не вредит полезным микроорганизмам в почве.
- Налейте воду в кастрюлю и поставьте на огонь.
- Над кастрюлей установите дуршлаг или сито с грунтом.
- Накройте кастрюлю крышкой и доведите воду до кипения.
- Держать почву над паром нужно в течение 10-15, периодически перемешивая.
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