Как хранить картофель не менее полугода, чтобы он не прорастал и не портился

Картофель относится к основной группе продуктов питания, и небезосновательно. В нашем регионе этот крахмалистый овощ используют практически ежедневно как отдельное блюдо или важный ингредиент.

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Поэтому вопрос: "как правильно хранить картофель", имеет большое значение для ведения домашнего хозяйства.

Как хранить картофель месяцами, чтобы он не зеленел, не прорастал и не портился, знает OBOZ. UA.

Как нельзя хранить картофель

Картофель, как и другие продукты питания, нуждается в циркуляции воздуха, поэтому не стоит помещать его в полиэтиленовый пакет. Гораздо лучше хранить его в сетчатом или бумажном пакете, подальше от других овощей.

В первую очередь это касается лука и помидор, выделяющих газ этилен. Благодаря этому веществу процесс созревания овощей и фруктов ускоряется.

Для картофеля этилен губителен, поскольку активизирует процесс прорастания клубней, после чего овощ утрачивает большую часть своих питательных и вкусовых качеств.

Где хранить картофель?

Идеальное место для хранения картофеля — прохладный, темный и сухой подвал (погреб) с доступом чистого воздуха и температурой ниже 10C.

Совет: Чтобы картофель сохранялся дольше, не мойте его. Это повышает влажность овоща и способствует его прорастанию.

Ранее OBOZ. UA рассказывал, зачем картофель кладут в морозилку.

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