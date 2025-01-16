Как хранить картофель не менее полугода, чтобы он не прорастал и не портился
Картофель относится к основной группе продуктов питания, и небезосновательно. В нашем регионе этот крахмалистый овощ используют практически ежедневно как отдельное блюдо или важный ингредиент.
Поэтому вопрос: "как правильно хранить картофель", имеет большое значение для ведения домашнего хозяйства.
Как хранить картофель месяцами, чтобы он не зеленел, не прорастал и не портился, знает OBOZ. UA.
Как нельзя хранить картофель
Картофель, как и другие продукты питания, нуждается в циркуляции воздуха, поэтому не стоит помещать его в полиэтиленовый пакет. Гораздо лучше хранить его в сетчатом или бумажном пакете, подальше от других овощей.
В первую очередь это касается лука и помидор, выделяющих газ этилен. Благодаря этому веществу процесс созревания овощей и фруктов ускоряется.
Для картофеля этилен губителен, поскольку активизирует процесс прорастания клубней, после чего овощ утрачивает большую часть своих питательных и вкусовых качеств.
Где хранить картофель?
Идеальное место для хранения картофеля — прохладный, темный и сухой подвал (погреб) с доступом чистого воздуха и температурой ниже 10C.
Совет: Чтобы картофель сохранялся дольше, не мойте его. Это повышает влажность овоща и способствует его прорастанию.
Ранее OBOZ. UA рассказывал, зачем картофель кладут в морозилку.
Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA вTelegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.