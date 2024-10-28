Как хранить лук, чтобы он не гнил: лучшие способы

Лук – это универсальный овощ, чей острый вкус придает пикантности любому блюду, а питательные вещества делают его незаменимым в рационе. Чтобы иметь под рукой свежий лук в течение всей зимы, важно знать, как правильно его хранить.

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OBOZ.UA предлагает узнать секреты длительного хранения лука. В частности, одним из важнейших факторов, влияющих на лежкость лука, является его сорт. Также важно обратить внимание на то, как выращивался лук. Например, луковица, выращенная из сеянцев, сохраняется лучше, чем та, которая выращена из семян.

Озимые сорта также имеют преимущество над яровыми, что делает их более надежными для зимних запасов.

Правильная подготовка к хранению начинается еще на этапе сбора урожая. Собирать лук следует в сухую погоду, когда он созрел, обычно это делают в июле или начале августа. После сбора луковицы важно тщательно просушить сначала на солнце 1-2 дня, а затем в проветриваемом месте в течение недели. Перед закладкой на хранение следует подрезать перья и отсортировать поврежденные луковицы во избежание гниения.

В чем хранить лук

Для хранения дома подходят разные варианты, от плетеных корзин и текстильных мешков до деревянных ящиков и капроновых чулок. Важно обеспечить доступ воздуха, поэтому хранение в полиэтиленовых пакетах не рекомендуется – в них образуется конденсат, провоцирующий гниение.

Плохие соседи для лука

Температура в месте хранения должна колебаться от 7 до 13 ° C, а влажность не превышать 70%. Если вы планируете хранить большое количество лука в подвале, следите, чтобы он не лежал рядом с овощами, требующими высокой влажности, такими как свекла или картофель. Избыток влаги может привести к прорастанию и порче луковиц.

Холодильник и балкон

Для хранения небольших запасов можно использовать холодильник, выделив отдельный ящик для овощей. Однако в холодильнике поместится ограниченный объем – всего несколько килограммов. Перед закладкой важно убедиться, что емкость сухая.

Лук также может храниться на утепленном балконе, но важно контролировать температуру, чтобы он не промерз или не перегрелся. При сильных морозах овощи можно дополнительно укутать в одеяло для сохранения тепла.

Еще один удобный способ – замораживание. Нарезанный кубиками или кольцами лук можно разложить по пакетам и заморозить для дальнейшего использования в супах или других блюдах. Важно оставить в пакете немного свободного пространства для возможного увеличения объема при замораживании.

Чердак также подходит для хранения, если температура на нем держится в пределах 0–2 °C. Здесь луковицы можно подвесить пучками или разложить в корзины и ящики, чтобы обеспечить проветривание.

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