Как хранить лук, чтобы он оставался свежим более 8 месяцев: необычное решение

Иногда, особенно после крупных закупок, используются не все ингредиенты, и они могут быстрее испортиться, если их неправильно хранить.

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Но есть методы и лайфхаки, которые могут гарантировать, что ваши продукты не будут портиться так быстро. Лук, один из самых универсальных ингредиентов на кухне, может оставаться свежим до 8 месяцев в холодные месяцы, если хранить его в соответствии со всеми рекомендациями, пишет OBOZ.UA.

Поможет в этом обычный женский аксессуар - колготки. Возьмите пару старых, уже не нужных - и используйте для хранения лука. Для этого кладите в них по одной, завязывая узел между каждой. Далее готовую конструкцию надо поместить в сухое темное место.

Этот лайфхак позволит луку храниться до восьми месяцев.

Лук, пожалуй, является одним из наиболее широко употребляемых ингредиентов, он обладает способностью подчеркивать, углублять или усиливать вкусы любого блюда, в котором его используют.

Также лук содержит много питательных веществ, о которых многие могут не знать, таких как калий, полезный для здоровья сердца и нервной системы, и витамин С, который имеет положительный эффект для кожи и помогает выглядеть моложе благодаря усилению выработки коллагена.

Ранее OBOZ.UA рассказывал о том, что в Украине резко снизились цены на лук.

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