Как хранить сыр, чтобы он долго не плесневел: проверенный метод

Сыр - это популярный продукт питания, который можно найти во многих продуктовых магазинах, будь то чеддер, бри или моцарелла. Хотя все они разные, правильное хранение поможет им храниться намного дольше.

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Эксперты по отходам из NRC поделились секретом того, как сохранить сыр "без плесени", и это проще, чем вы думаете. Одна распространенная ошибка – хранение сыра в пластике или пищевой пленке, которая может задерживать влагу и создавать идеальную среду для роста плесени, пишет Express.

Избегайте использования пластика или пищевой пленки

Сыр, особенно мягкие сорта, такие как хаварти, моцарелла и гауда, содержит высокое содержание воды, что делает их более склонным к порче. Заворачивание этих сыров в пластик или пищевую пленку может задерживать влагу, что приводит к более быстрому росту плесени.

Используйте пергаментную бумагу

Для более твердых брусковых сыров, таких как чеддер или пармезан, заворачивание их в пергаментную бумагу является гораздо лучшим решением.

Эксперты заявили, что бумага позволяет сыру дышать, одновременно защищая его от избытка влаги.

Они добавили: "Заверните сыр в пергамент, закрепите скотчем и напишите на нем дату открытия. Этот метод не только помогает уменьшить плесень, но и сохраняет текстуру сыра".

Мягкие сыры

Эксперты продолжили: "Мягкие сыры, такие как бри, камамбер и рикотта, портятся быстрее, чем твердые сыры. Чтобы сохранить их свежими, после открытия снимите фольгу или пленку и замените ее плотно завернутой пищевой пленкой".

Это помогает обеспечить герметичность, что важно для хранения мягких сыров.

Замораживание сыра

Если у вас есть лишний сыр и вы хотите его заморозить, эксперты рекомендуют сначала натереть его на терке.

Это помогает сохранить его текстуру после размораживания, поскольку он, как правило, лучше замерзает после натирания.

Поместите тертый сыр в пакет с застежкой-молнией, чтобы он был герметичным и готовым к использованию для приготовления пищи при необходимости.

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