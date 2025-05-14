Как хранить зелень в холодильнике, чтобы она была свежей более двух недель: один нюанс

Хотя зелень относительно недорогая, она известна тем, что быстро портится, поэтому вы можете потратить больше денег, чем хотели бы, на пакетик листьев базилика для ужина.

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Замораживание трав в оливковом масле - один из способов предотвратить их порчу, но если вы предпочитаете что-то с немного меньшими хлопотами - и не хотите тратить драгоценное масло - есть более экономный метод сохранения свежести трав до двух недель. Им в TikTok поделилась блогерка Вайолет Витчел, которая ведет свой аканут под ником @violet.cooks.

Этому способу она научилась в кулинарной школе. Вайолет начинает с замачивания трав в уксусе, "чтобы уничтожить бактерии", и удаляет любые гнилые листья, "чтобы они не загрязнили остальные".

Кислотность уксуса уничтожает бактерии, которые могут осесть на зелени в любое время и в любом месте, от почвы, на которой они выращиваются, до любого перекрестного загрязнения, которое может возникнуть во время обработки.

После замачивания трав Вайолет просит зрителей срезать нижние части, чтобы листья могли "впитать лишнюю воду во время хранения", а затем завернуть остальную зелень во влажное бумажное полотенце.

Бумажное полотенце поглощает лишнюю влагу и помогает ее регулировать, одновременно предотвращая высыхание и порчу листьев.

После того, как травы завернуты во влажное бумажное полотенце, их можно поместить в полиэтиленовый пакет.

Вайолет посоветовала выдавить "как можно больше воздуха, чтобы они имели как можно меньше кислорода", и заверила зрителей, что соблюдение этих нюансов "поможет сохранить их свежими в течение недели или двух".

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