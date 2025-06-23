Как из бочки: хрустящие квашенные огурцы за сутки в банках

Если вы хотите приготовить вкусные малосольные или квашенные полезные огурцы, кулинары советуют добавлять пучок зелени, а также соль, чеснок. А для маринада достаточно 1 л воды.

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Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных, хрустящих квашеных огурцов, с чесноком и зеленью.

Ингредиенты:

Огурцы

Чеснок

Зелень

Для рассола:

1 литр воды

45 г соли

Способ приготовления:

1. Огурцы промойте, залейте холодной водой и оставить на час. На дно кастрюли выкладываем зелень для засолки и чеснок. Сверху высыпаем огурцы и заливаем все рассолом из расчета 45 г соли на 1 литр воды. Рассола берем столько, чтобы огурцы наши были полностью покрыты. Оставляем на 2-3 суток квас при комнатной температуре. Через 2 дня пробуем и проверяем.

2. Когда огурцы хорошо проквасились и уже малосольные и кисловатые (главное не перекислить). Извлекаем огурцы из маринада, промываем водой, разбрасываем по банкам. Обычную воду доводим до кипения и заливаем банки с огурцами. Оставляем на 10 минут. Через 10 минут воду сливаем и уже заливаем кипящим рассолом, в котором квасили овощи. Закрываем банки крышками и все готово.

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