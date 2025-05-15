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Как из бюджетных кабачков приготовить изысканную ресторанную закуску: делимся рецептом

Ирина Мельниченко
NewsLife
1 минута
873
Рецепт закуски

Наступил сезон кабачков, которые очень просто и быстро готовятся. Из них можно сделать вкусное рагу, а также рулетики, супы, запеканки. Еще их можно вкусно нафаршировать сыром, мясным фаршем и просто пожарить в кляре.

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Как вкусно приготовить кабачки

Кулинар поделился в Instagram рецептом очень вкусной закуски из кабачков-гриль, с анчоусами зеленью.

Рецепт закуски

Ингредиенты:

  • Кабачки
  • Соль (по вкусу)
  • Базилик 1 веточка
  • Анчоус в масле 2-3 шт.
  • Чеснок 3 зуб.
  • Черный перец 1/3 ч.л
  • Масло оливковое 3 ст.л

Способ приготовления:

1. Кабачки нарезаем слайсами вдоль, обжариваем на растительном масле по 2 минуты с каждой стороны, так чтобы они были слегка румяными.

Жареные кабачки

2. Готовим заправку: измельчите анчоусы, базилик, чеснок, добавьте специи и масло.

Соус для блюда

3. Кабачки выкладываем слоями, обязательно солим и смазываем заправкой (можно использовать кисточку).

Кабачки с соусом

Желательно дать постоять 30 минут.

Готовое блюдо

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