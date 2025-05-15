Как из бюджетных кабачков приготовить изысканную ресторанную закуску: делимся рецептом

Наступил сезон кабачков, которые очень просто и быстро готовятся. Из них можно сделать вкусное рагу, а также рулетики, супы, запеканки. Еще их можно вкусно нафаршировать сыром, мясным фаршем и просто пожарить в кляре.

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Кулинар поделился в Instagram рецептом очень вкусной закуски из кабачков-гриль, с анчоусами зеленью.

Ингредиенты:

Кабачки

Соль (по вкусу)

Базилик 1 веточка

Анчоус в масле 2-3 шт.

Чеснок 3 зуб.

Черный перец 1/3 ч.л

Масло оливковое 3 ст.л

Способ приготовления:

1. Кабачки нарезаем слайсами вдоль, обжариваем на растительном масле по 2 минуты с каждой стороны, так чтобы они были слегка румяными.

2. Готовим заправку: измельчите анчоусы, базилик, чеснок, добавьте специи и масло.

3. Кабачки выкладываем слоями, обязательно солим и смазываем заправкой (можно использовать кисточку).

Желательно дать постоять 30 минут.

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