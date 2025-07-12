Как избавиться от муравьев в саду и не навредить растениям

Муравьи редко считаются вредителями в прямом смысле, однако их присутствие в саду часто нежелательно. Постоянное ползание насекомых по растениям и коже, гнезда под ногами – все это может испортить настроение.

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Хочется принять радикальные меры, и важно не навредить саду. Эксперты рассказали, что существуют эффективные и безопасные способы ограничить присутствие муравьев, не нанося вреда вашим растениям.

Почему муравьи появляются в саду

Основная причина – источник пищи. В большинстве случаев муравьев привлекает медвяная роса – сладкое вещество, которое выделяют другие вредители: тля, щитовка и мучнистый червец. Если эти насекомые есть на растениях, муравьи появляются вслед за ними.

"Эти вредители обычно сопровождают муравьев в саду", – объясняет Хуан К. Резк, директор по маркетингу компании Certus.

Другая причина – уютная среда. Муравьи ищут сухую, спокойную почву для гнездования. Особенно привлекательными для них являются участки, которые не поливаются регулярно.

Как избавиться от муравьев, не навредив саду

Устраните источник пищи. Проверьте растения на наличие тли и щитовки. В случае обнаружения обрежьте зараженные части. Используйте инсектицидное мыло или сильную струю воды. Поощряйте появление полезных насекомых, в частности божьих коровок, которые естественным образом уничтожают тлю.

Уничтожайте гнезда без химии. При обнаружении муравейников заливайте их горячей (но не кипящей) водой – это нарушит колонии без риска для растений.

Чтобы муравьи не поднимались по стеблю, используйте липкие барьеры, которые легко найти в садовых центрах. Средство наносится вокруг основания стебля и создает физическое препятствие.

Поддерживайте влажность почвы. Сухая почва – идеальное место для гнездования муравьев. Регулярный полив и рыхление нарушает условия для строительства муравейников и заставляет насекомых мигрировать.

Используйте натуральные отпугиватели. Посыпьте вокруг растений корицу или диатомовую землю – оба вещества являются органическими и безвредными для культур.

Также эффективен уксус (1:1 с водой) – распыляйте вдоль муравьиных троп, избегая листьев.

Если ни один из мягких методов не помогает, используйте приманки, которые муравьи сами переносят в гнездо. Это точечный и выборочный метод, который не вредит растениям. Однако следует избегать использования универсальных инсектицидов, которые не предназначены для садовых культур.

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