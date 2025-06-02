Как избавиться от муравьев в саду: натуральное и безопасное средство

Повышение температуры, к сожалению, означает не только расцвет вашего сада, но и увеличение количества вредителей в нем.

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Муравьи являются особой неприятностью. Они не наносят большого вреда вашим растениям, но с ними неприятно иметь дело, а если они есть в вашем саду, то, вероятно, проникнут и в ваш дом. К счастью, существует дешевый и натуральный способ, который поможет их отпугнуть, пишет OBOZ.UA.

Так, одними из лучших природных средств отпугивания являются сильные цитрусовые ароматы. Лимон - особенно эффективен - все, что вам нужно сделать, это смешать лимонный сок с водой и распылить его вокруг муравьиных троп, чтобы отпугнуть их.

Этот цитрусовый фрукт также можно использовать в доме, чтобы предотвратить проникновение муравьев. По словам экспертов, вы можете брызнуть лимонным соком непосредственно в известные места входа и разместить стружку лимонной цедры вдоль муравьиных путей.

Однако, не только лимонный сок может помочь отпугнуть муравьев. Еще один аромат, который они не любят, - это масло перечной мяты, которое можно использовать аналогичным образом, смешав несколько капель с водой и опрыскав пораженные участки. Вы также можете использовать его для добавления свежего аромата в ваш дом.

Вы можете использовать для этого настоящий лимонный сок или бутылку лимонного сока из супермаркета, но если вы все же выберете этот вариант, убедитесь, что в нем нет добавленного сахара, иначе вы просто привлечете больше муравьев.

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