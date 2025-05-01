Как избавиться от неприятного запаха из раковины: понадобится популярная специя

Часто серьезной проблемой становится неприятный запах из раковины. Большинство считает, что избавиться от него можно только с помощью химических средств.

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На самом же деле, есть гораздо более экономное и экологичное решение. Эксперт по клинингу Лили, известная в сети под ником Clean with Lily, объяснила в своем новом видео в TikTok, что для эффективной очистки раковины не нужны агрессивные химикаты.

По ее словам, стоит обратить внимание на популярную специю – корицу, хорошо убирающую неприятные запахи. Ее также можно использовать как часть универсального чистящего средства, чтобы ваша раковина сияла.

Как очистить раковину с помощью корицы

Смешайте корицу и пищевую соду в миске, добавив несколько капель лимонной кислоты. В заключение, добавьте немного воды.

Налейте раствор в несколько формочек для кубиков льда и поставьте в морозильную камеру для застывания. После замерзания положите один кубик в сливное отверстие кухонной раковины.

Корица может помочь в уборке благодаря своему антибактериальному содержанию и дезодорирующим свойствам. Она может нейтрализовать неприятные и нежелательные запахи, а также отпугнуть некоторых вредителей в вашем доме, что делает ее вдвойне эффективным.

Ее мощные антибактериальные и противогрибковые свойства могут помочь уничтожить или остановить рост микробов, что делает корицу естественным дезинфицирующим средством. Когда дело доходит до избавление от неприятных запахов, корица может помочь замаскировать их своим ароматом.

Согласно научным журналам, антибактериальные или противомикробные свойства корицы делают ее эффективным средством для очистки.

Раньше OBOZ.UA рассказывал о том, как избавиться от неприятного запаха в шкафу для обуви.

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