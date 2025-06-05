Как избавиться от неприятного запаха в холодильнике: проверенное домашнее средство
Глубокая очистка холодильников может потребовать немало усилий, особенно когда дело доходит до вынимания всего и протирания полок. Одной из самых больших проблем является неприятный запах.
К счастью, простое чистящее средство, которое вы можете приготовить дома, эффективно избавит вас от любых запахов за "считанные секунды". Каролина МакКоли, энтузиастка уборки, в своем Instagram поделилась домашним спреем, который она делает, чтобы избавиться от любых неприятных запахов.
Для которого нужны всего четыре ингредиента: один стакан белого уксуса, один стакан дистиллированной воды, одна чайная ложка ванильного экстракта и 10 капель лимонного эфирного масла.
Лимонное масло не только помогает нейтрализовать любые неприятные запахи, доносящиеся из холодильников, но и "прекрасно удаляет грязь" и гарантирует, что на полках не останется скрытой грязи.
Чтобы воспользоваться спреем, просто распылите его и протрите микрофиброй, чтобы "холодильник сиял чистотой". Использование дистиллированной воды также гарантирует, что после очистки на полках не останется никаких разводов.
Используя комбинацию уксуса и лимонного масла, которое часто используют в качестве моющих средств для нейтрализации и удаления запахов, Каролина также добавляет в спрей экстракт ванили для "теплого и сладкого аромата".
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