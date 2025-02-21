Как избавиться от плесени и неприятного запаха в стиральной машине: два натуральных средства
Стиральная машина может стать грязной и зловонной из-за накопления моющего средства, смягчителя ткани, грязи и бактерий, но есть простой способ избавиться от этого всего.
Оказывается, очистить уплотнитель стиральной машины на самом деле очень просто – и для этого вам не нужны агрессивные химикаты, например отбеливатели, пишет OBOZ.UA.
Белый уксус и пищевая сода – или бикарбонатная сода – могут растопить плесень с помощью ключевого предмета: тканевую салфетки, поглощающую влагу.
Уксус и пищевая сода действуют вместе как мощный моющий дуэт благодаря химической реакции, помогающей расщепить грязь, грязь и пятна.
Пузырение, вызванное этой реакцией, разрыхляет застрявшие обломки. Уксус прорезает жир, а пищевая сода обеспечивает мягкое очищающее действие. Более того, пищевая сода может нейтрализовать запахи, а уксус помогает убить вызывающие этот запах бактерии.
Как очистить уплотнитель стиральной машины
Что вам понадобится:
- Пищевая сода
- Белый уксус
- Мерный кувшин или миска
- Салфетка
Возьмите мерный кувшин или миску и добавьте примерно столовую ложку пищевой соды, затем влейте немного белого уксуса, чтобы создать влажную смесь.
Затем возьмите салфетку и смочите ее в смеси. После того, как она хорошо пропитается, положите ее на место, где на уплотнителе стиральной машины много плесени или грибка. Если плесени много, вам, возможно, придется замочить несколько салфеток.
Хитрость состоит в том, чтобы засунуть салфетки в любые возможные щели и дать смеси подействовать за 10 минут.
Через 10 минут снимите салфетки и начните чистить черные пятна. После этого возьмите новую салфетку, смочите
Наконец возьмите свежую салфетку, смочите ее небольшим количеством смеси и положите в барабан стиральной машины. Запустите "чистый" или "быстрый" цикл.
Раньше OBOZ.UA рассказывал о том, что не стоит класть в стиральную машину, чтобы она не сломалась.
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