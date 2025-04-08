Как изменить кислотность почвы в саду с помощью обыкновенного фрукта: советы

Некоторые растения требуют более щелочной почвы, а другие предпочитают кислые. Например, такие цветы, как азалии, гортензии и гардении, процветают в кислой среде. Подобным образом, клюква и черника являются двумя фруктами, которые также нуждаются в кислом грунте.

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Сменить кислотность почвы в саду без магазинных средств достаточно легко. Для этого идеально подойдут лимоны и их цедра, пишет OBOZ.UA.

По словам опытных садоводов, некоторые растения предпочитают более кислые почвы. Цедру лимона можно использовать для изменения кислотности почвы, улучшая здоровье ваших растений.

Причина достаточно проста – лимоны богаты лимонной кислотой, поэтому увеличение количества лимонной кожуры в почве повышает уровень кислотности.

Когда они разлагаются в вашей компостной кучи, эти питательные вещества интегрируются с другими органическими веществами, готовыми питать ваш сад, когда полностью расцепятся.

Кроме того, цедра лимона является отличным средством отпугивания вредителей. Свежий аромат, который мы обожаем, оказывает противоположный эффект на многих насекомых и грызунов.

Но при этом учтите, что этот запах нравится бабочкам, поэтому приготовьтесь к их нашествию на ваш сад в таком случае.

Раньше OBOZ.UA рассказывал о том, с какими продуктами ни в коем случае нельзя совмещать лимон.

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