Как Мальдивы, но ближе и дешевле: куда поехать на пляжный отдых в Европе
Мальдивы давно стали синонимом роскошного отдыха: белоснежный песок, бирюзовая вода, виллы над лагунами. Однако не каждый готов к длительным перелетам, трансферам на гидросамолете и затратам в несколько тысяч евро.
К счастью, Европа имеет свои "тропики" – более удобные в логистике и заметно бюджетнее. От Средиземного моря до Британских островов – эксперты обнародовали топ локаций, где отдых по ощущениям напоминает Мальдивы, но значительно доступнее.
Аналипси, Крит
Курорт на греческом острове Крит – это кусочек Мальдив посреди Средиземного моря. Бунгало с соломенными крышами, частные террасы, с которых можно сразу окунуться в воду, коктейли в баре прямо в бассейне – все настроено на полное ощущение релакса.
- Цена: от £272/ночь
- Плюсы: стиль, дизайн, атмосфера курорта для взрослых.
- Минусы: искусственность среди природного пейзажа.
Ксамил, Албания
Ксамил – жемчужина Албанской Ривьеры с прозрачными водами, миниатюрными островками и ценами, которые еще не успели "перегреться". Для спокойного отдыха стоит остановиться не в самом городе, а за его пределами, где частные пляжи и панорама Ионического моря создают атмосферу спокойствия.
- Цена: от £95/ночь.
- Плюсы: природа, тишина, демократичные цены.
- Минусы: в высокий сезон может быть людно.
Коста-Смеральда, Сардиния
Элитная Сардиния сочетает гламур и первозданность. Отели вблизи Порто-Ротондо открывают двери прямо на пляж: за минуту вы в море, за другую – с бокалом вина в окружении средиземноморских сосен.
- Цена: от £222/ночь.
- Плюсы: красота пейзажей, итальянская гастрономия.
- Минусы: может показаться слишком официальным для пляжного отдыха.
Пампелон, Франция
Пять километров мягкого песка, стильные пляжные клубы и вечерние коктейли с видом на Средиземное море. Prairies de la Mer – это уютные деревянные коттеджи прямо на побережье. Здесь и пляжные вечеринки, и семейный комфорт, и французский шарм.
- Цена: от £105/ночь.
- Плюсы: атмосфера Ривьеры, хорошее соотношение цены и качества.
- Минусы: более активная жизнь, чем в тропической тишине.
Карбис-Бей, Корнуолл
Да, это Великобритания – и да, здесь бывают дни, когда вода бирюзовая, а песок почти как на атолле. Карбис-Бей в Корнуолле с пляжными люксами и прямым выходом на побережье – идеальное место для отдыха.
- Цена: от £325/ночь.
- Плюсы: живописность, доступность для британцев.
- Минусы: зависимость от погоды.
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