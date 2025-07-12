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Как Мальдивы, но ближе и дешевле: куда поехать на пляжный отдых в Европе

Алина Милсент
NewsLife
2 минуты
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Как Мальдивы, но ближе и дешевле: куда поехать на пляжный отдых в Европе

Мальдивы давно стали синонимом роскошного отдыха: белоснежный песок, бирюзовая вода, виллы над лагунами. Однако не каждый готов к длительным перелетам, трансферам на гидросамолете и затратам в несколько тысяч евро.

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К счастью, Европа имеет свои "тропики" – более удобные в логистике и заметно бюджетнее. От Средиземного моря до Британских островов – эксперты обнародовали топ локаций, где отдых по ощущениям напоминает Мальдивы, но значительно доступнее.

Аналипси, Крит

Как Мальдивы, но ближе и дешевле: куда поехать на пляжный отдых в Европе

Курорт на греческом острове Крит – это кусочек Мальдив посреди Средиземного моря. Бунгало с соломенными крышами, частные террасы, с которых можно сразу окунуться в воду, коктейли в баре прямо в бассейне – все настроено на полное ощущение релакса.

  • Цена: от £272/ночь
  • Плюсы: стиль, дизайн, атмосфера курорта для взрослых.
  • Минусы: искусственность среди природного пейзажа.

Ксамил, Албания

Как Мальдивы, но ближе и дешевле: куда поехать на пляжный отдых в Европе

Ксамил – жемчужина Албанской Ривьеры с прозрачными водами, миниатюрными островками и ценами, которые еще не успели "перегреться". Для спокойного отдыха стоит остановиться не в самом городе, а за его пределами, где частные пляжи и панорама Ионического моря создают атмосферу спокойствия.

  • Цена: от £95/ночь.
  • Плюсы: природа, тишина, демократичные цены.
  • Минусы: в высокий сезон может быть людно.

Коста-Смеральда, Сардиния

Как Мальдивы, но ближе и дешевле: куда поехать на пляжный отдых в Европе

Элитная Сардиния сочетает гламур и первозданность. Отели вблизи Порто-Ротондо открывают двери прямо на пляж: за минуту вы в море, за другую – с бокалом вина в окружении средиземноморских сосен.

  • Цена: от £222/ночь.
  • Плюсы: красота пейзажей, итальянская гастрономия.
  • Минусы: может показаться слишком официальным для пляжного отдыха.

Пампелон, Франция

Как Мальдивы, но ближе и дешевле: куда поехать на пляжный отдых в Европе

Пять километров мягкого песка, стильные пляжные клубы и вечерние коктейли с видом на Средиземное море. Prairies de la Mer – это уютные деревянные коттеджи прямо на побережье. Здесь и пляжные вечеринки, и семейный комфорт, и французский шарм.

  • Цена: от £105/ночь.
  • Плюсы: атмосфера Ривьеры, хорошее соотношение цены и качества.
  • Минусы: более активная жизнь, чем в тропической тишине.

Карбис-Бей, Корнуолл

Как Мальдивы, но ближе и дешевле: куда поехать на пляжный отдых в Европе

Да, это Великобритания – и да, здесь бывают дни, когда вода бирюзовая, а песок почти как на атолле. Карбис-Бей в Корнуолле с пляжными люксами и прямым выходом на побережье – идеальное место для отдыха.

  • Цена: от £325/ночь.
  • Плюсы: живописность, доступность для британцев.
  • Минусы: зависимость от погоды.

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