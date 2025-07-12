Как Мальдивы, но ближе и дешевле: куда поехать на пляжный отдых в Европе

Мальдивы давно стали синонимом роскошного отдыха: белоснежный песок, бирюзовая вода, виллы над лагунами. Однако не каждый готов к длительным перелетам, трансферам на гидросамолете и затратам в несколько тысяч евро.

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К счастью, Европа имеет свои "тропики" – более удобные в логистике и заметно бюджетнее. От Средиземного моря до Британских островов – эксперты обнародовали топ локаций, где отдых по ощущениям напоминает Мальдивы, но значительно доступнее.

Аналипси, Крит

Курорт на греческом острове Крит – это кусочек Мальдив посреди Средиземного моря. Бунгало с соломенными крышами, частные террасы, с которых можно сразу окунуться в воду, коктейли в баре прямо в бассейне – все настроено на полное ощущение релакса.

Цена: от £272/ночь

Плюсы: стиль, дизайн, атмосфера курорта для взрослых.

Минусы: искусственность среди природного пейзажа.

Ксамил, Албания

Ксамил – жемчужина Албанской Ривьеры с прозрачными водами, миниатюрными островками и ценами, которые еще не успели "перегреться". Для спокойного отдыха стоит остановиться не в самом городе, а за его пределами, где частные пляжи и панорама Ионического моря создают атмосферу спокойствия.

Цена: от £95/ночь.

Плюсы: природа, тишина, демократичные цены.

Минусы: в высокий сезон может быть людно.

Коста-Смеральда, Сардиния

Элитная Сардиния сочетает гламур и первозданность. Отели вблизи Порто-Ротондо открывают двери прямо на пляж: за минуту вы в море, за другую – с бокалом вина в окружении средиземноморских сосен.

Цена: от £222/ночь.

Плюсы: красота пейзажей, итальянская гастрономия.

Минусы: может показаться слишком официальным для пляжного отдыха.

Пампелон, Франция

Пять километров мягкого песка, стильные пляжные клубы и вечерние коктейли с видом на Средиземное море. Prairies de la Mer – это уютные деревянные коттеджи прямо на побережье. Здесь и пляжные вечеринки, и семейный комфорт, и французский шарм.

Цена: от £105/ночь.

Плюсы: атмосфера Ривьеры, хорошее соотношение цены и качества.

Минусы: более активная жизнь, чем в тропической тишине.

Карбис-Бей, Корнуолл

Да, это Великобритания – и да, здесь бывают дни, когда вода бирюзовая, а песок почти как на атолле. Карбис-Бей в Корнуолле с пляжными люксами и прямым выходом на побережье – идеальное место для отдыха.

Цена: от £325/ночь.

Плюсы: живописность, доступность для британцев.

Минусы: зависимость от погоды.

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