Как на Карибах: европейский остров станет отличным вариантом для пляжного отпуска

Сардиния – уникальный остров у западного побережья материковой Италии. Песчаные пляжи, кристально чистая бирюзовая вода, горы, лагуны и ошеломляющие береговые линии – это действительно идеальное место для отдыха.

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Пролив Бонифачо отделяет Сардинию от Корсики. Западные берега острова преимущественно низменные, а восточные – гористые. Издание Mirror рассказало, почему Сардинию называют европейскими карибами.

Климат на острове сухой средиземноморский субтропический. Крупнейшими городами Сардинии являются Кальяри и Сассари.

Три международных аэропорта соединяют Сардинию с большинством крупных итальянских городов. Доступны также прямые рейсы в Великобританию, Испанию, скандинавские страны, Германию и т.д.

С материковой Италией Сардиния имеет интенсивное паромное сообщение, а на самом острове действуют 40 туристических гаваней. Сеть дорог здесь довольно плотная, но в то же время Сардиния – это единственный итальянский регион, где совсем нет скоростных автострад. Есть на острове и железная дорога, а в двух городах Сассари и Кальяри курсирует трамвай.

Пляж Монте Когони называют одним из самых красивых в Италии. Это подлинный заповедник кристально чистых вод и мягкого золотистого песка. Есть зоны отдыха для гостей, укомплектованные шезлонгами, зонтиками и полотенцами.

Соседний пляж Кампана-Дюн является идеальным местом для тех, кто хочет соединить нежный морской бриз с тихими мелодиями из соседних заведений.

Туристам советуют арендовать электровелосипедами и отправиться в провинцию Капо Спартивенто по древней римской дороге. На краю южного побережья расположен потрясающий красный маяк.

Также стоит посетить историческую башню Чиа, чтобы полюбоваться этой прекрасной местностью сверху.

Курорт предлагает множество развлечений, начиная от водных видов спорта и верховой езды заканчивая теннисом и пляжным волейболом. На курортах Конрад и Байя-ди-Киа также есть бассейны для отдыха, spa-процедуры, сауны, турецкие бани и т.д.

Особые местные блюда включают пасту "паккери" с бисквитом из ракообразных, морские окуни с хрустящей корочкой с шафрановым кремом, маринованные креветками, macarrones de punzu (сардинская паста со свежей колбасой) и лепешки пане карасау.

Одной из важнейших достопримечательностей острова является Су-Нуракси в Барумини, внесенный в список объектов мирового наследия ЮНЕСКО.

Среди других достопримечательностей следует отметить:

гробницы великанов;

некрополь Тувикседда;

римский амфитеатр;

базилика Сан-Сатурно;

Башня Христофора (Ористано)

Гроты Кала Гонон (Доргали),

Грот Нептуна возле Альгеро.

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