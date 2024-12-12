Как на открытках: дорогу в Италии назвали самой красивой в мире

Если вам нравятся путешествия на автомобиле и вы планируете провести летний отпуск именно за рулем, обязательно добавьте в свой список дорогу в Италии, которую назвали одной из самых красивых в мире. Здесь вы можете насладиться морскими пейзажами и множеством исторических достопримечательностей.

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Как пишет издание Express, речь идет о поездке по побережью Амальфи. Эти 22 километра пути оставляют действительно незабываемое впечатление. По крайней мере, так утверждают результаты исследования, которое провела одна из страховых компаний в сфере туризма.

Начинается маршрут на дороге, построенной еще при Римской империи, которая сама по себе является объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО. А дальше вы будете встречать не менее одной достопримечательности на каждый километр пути – это самая высокая плотность для таких маршрутов в мире.

Чтобы отправиться по этому маршруту, найдите на карте дорогу SS 163. Иногда ее называют "дорогой с тысячей и одним поворотом", ведь этот путь довольно извилист. Стартуйте в портовом городе Салерно. Почти сразу же вам попадется Капо д'Орсо – маяк, высеченный в скалах. Всего через несколько минут езды оттуда вы увидите Палаццо Авино, дворец XII века, построенный в извилистом лабиринте. Оттуда вы доберетесь до самого города Амальфи. Здесь стоит сделать остановку, ведь он предлагает немало интересного путешественникам.

Также по дороге вы встретите Изумрудный грот и собор Святого Андрея, а также полюбуетесь водами Тирренского моря и его живописными скалами.

Финишем маршрута считается город Неаполь. Он знаменит не только своей богатой историей, но и характерной гастрономией. В городе стоит посетить знаменитые рыбные рынки, где продают все от анчоусов до осьминогов. А также зайти в одну из многочисленных тратторий, которые можно встретить на каждом шагу.

После мирного покоя побережье Амальфи Неаполь – это энергичное завершение отпуска, и если вы хотите отдохнуть от городской суеты, вы можете сесть на поезд в Помпеи, чтобы погрузиться в культуру. Просто убедитесь, что у вас достаточно времени, чтобы провести там хотя бы день.

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