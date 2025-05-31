Как настроить любой браузер на ноутбуке, чтобы он не разряжал аккумулятор: инструкция
Почти каждому знакома ситуация: во время важной онлайн-встречи или работы над срочным проектом процент заряда стремительно падает, а розетки – нигде поблизости. Либо и вовсе свет выключили. Один из главных "пожирателей" энергии в ноутбуке – это веб-браузер. Именно он работает непрерывно, загружает страницы, обрабатывает скрипты, удерживает десятки вкладок и постоянно нагружает систему.
Большинство современных браузеров уже имеют встроенные инструменты для оптимизации энергопотребления. Эксперты обнародовали полезные советы, которые помогут продлить время автономной работы ноутбука..
Режим энергосбережения в Google Chrome
Chrome справедливо считают "прожорливым", но Google добавила режим, который позволяет уменьшить нагрузку на систему.
Чтобы активировать его:
- нажмите три точки в верхнем правом углу – Настройки – Производительность;
- включите режим энергосбережения – он может включаться автоматически при отключении от сети или когда уровень заряда падает ниже 20%.
Обе функции вместе могут существенно продлить время работы батареи, без заметного снижения производительности.
Режим эффективности в Microsoft Edge
Edge также имеет инструмент для экономии заряда – режим эффективности.
Чтобы его включить:
- нажмите три точки – Настройки – Система и производительность – включите режим эффективности;
- выберите вариант "Максимальная экономия" – это может немного замедлить загрузку страниц, зато существенно уменьшает потребление энергии.
Можно также установить таймер для автоматического перевода неактивных вкладок в спящий режим – это сохранит баланс между эффективностью и удобством.
Режим экономии в Opera
Opera, хоть и менее популярна, имеет одну из лучших реализаций энергосбережения. По данным разработчиков, режим экономии заряда батареи может продлить автономную работу до 1 часа.
Настройки:
- нажмите красную кнопку Opera – Настройки – Функции – включите экономию заряда.
- установите автоматическое включение при отключении от сети или низком заряде.
Не забудьте включить функцию "Откладывать неактивные вкладки" – она дополнительно снижает потребление ресурсов.
Используйте темный режим
Темная тема – это не только о стиле, но и об экономии. В OLED- и QLED-дисплеях темные пиксели потребляют меньше энергии, что заметно продлевает время автономной работы.
Как включить:
- Firefox: меню (три линии) – Настройки – Темный вид;
- Chrome, Edge, Opera: темная тема доступна в настройках или автоматически синхронизируется с темой системы.
На экранах с LCD-матрицей эффект меньше, но темный режим все равно помогает немного уменьшить нагрузку.
Минимизируйте количество открытых вкладок
Самым простым и эффективным способом экономии батареи является ограничение количества открытых вкладок. Каждая вкладка использует оперативную память и ресурсы процессора, даже если не активна.
Помогут:
- OneTab – для Chrome и Edge;
- Tab Stash – для Firefox.
Эти расширения сворачивают все открытые вкладки в компактный список, существенно снижая нагрузку на систему.
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