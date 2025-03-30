Как навсегда устранить известковый налет на душевой лейке без агрессивной химии и уксуса: лайфхак

Известковый налет, как правило, появляется на душевых воронках спустя некоторое время после начала их использования. Чем дольше он скапливается, тем его становится все труднее удалить.

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Из-за этой распространенной проблемы сантехника в ванной комнате может выглядеть грязной, независимо от того, сколько вы ее чистите, а также ухудшите работу вашего душа. Но вместо того, чтобы искать дорогие моющие средства или агрессивные химикаты, есть простое решение, которое можно найти прямо в вашем кухонном шкафу, пишет OBOZ.UA.

К тому же, отмыть душевую воронку до блеска можно даже без использования уксуса, который достаточно популярен среди домашних чистящих средств. По словам экспертов, для решения проблемы нужна только теплая вода, чайная ложка моющего средства или даже кусок мыла.

Просто погрузите душевую воронку в мыльную воду на несколько минут и осторожно протрите грязь мягкой тканью. Этот трюк эффективно удаляет поверхностные скопления, не повреждая блеск душевой воронки.

Не рекомендуется использовать абразивные губки или сильные химические вещества, которые могут повредить поверхность.

Конечно, профилактика не менее важна, чем очищение. Следует просушивать душевую воронку и арматуру после каждого использования.

Живущим в районах с жесткой водой рекомендуется чаще чистить душевую воронку.

Раньше OBOZ.UA рассказывал о том, как избавиться от известкового налета в унитазе.

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