УкраїнськаУКР
EnglishENG
PolskiPOL
русскийРУС

Как нельзя жарить шампиньоны: будут резиновыми и водянистыми

Екатерина Ягович
NewsLife
2 минуты
114
Как нельзя жарить шампиньоны: будут резиновыми и водянистыми

Шампиньоны – одна из самых простых в приготовлении продуктов, но даже с ними можно допустить ошибки. Многие сталкивались с ситуацией, когда грибы получаются не поджаренными, а скорее тушеными, с резиновой текстурой и большим количеством жидкости. Это происходит из-за неправильной техники приготовления.

Видео дня

Редакция FoodOboz расскажет, что нужно сделать, чтобы получить идеальные румяные и ароматные шампиньоны. Важно избегать нескольких распространенных ошибок.

Как нельзя жарить шампиньоны: будут резиновыми и водянистыми

Не мойте долго грибы

Шампиньоны впитывают воду, как губка, и это одна из главных причин, почему они становятся водянистыми при приготовлении. Если вы моете грибы слишком долго или замачиваете в воде, они впитывают влагу, что затрудняет их обжаривание. Вместо хрустящей корочки вы получите тушеные шампиньоны с пресным вкусом. Ограничьте мытье грибов несколькими секундами под проточной водой. Сразу после этого выложите их на бумажное полотенце и тщательно просушите. Если шампиньоны не слишком грязные, просто протрите их влажной салфеткой или щеткой.

Как нельзя жарить шампиньоны: будут резиновыми и водянистыми

Не используйте крышку во время жарки

Главный враг румяной корочки – конденсат, образующийся при накрывании сковороды крышкой. Грибы начинают тушиться в своем соке вместо того, чтобы постепенно поджариваться. В результате они остаются мягкими, теряют аромат и структуру. Жарьте шампиньоны на открытой сковороде. Используйте широкую посуду, чтобы грибы не лежали друг на друге. Готовьте на среднем или сильном огне, чтобы лишняя влага быстро испарялась.

Как нельзя жарить шампиньоны: будут резиновыми и водянистыми

Не добавляйте соль очень рано

Соль извлекает влагу из продуктов, и если вы посолите шампиньоны в начале жарки, они начнут выделять сок, который превратит их в тушеную массу. Кроме того, из-за чрезмерного увлажнения они не смогут получить красивую золотистую корочку. Добавляйте соль только в конце приготовления, когда грибы уже подрумянились.

Как нельзя жарить шампиньоны: будут резиновыми и водянистыми

Как жарить шампиньоны правильно

  • Минимальная мойка и тщательная просушка перед жаркой.
  • Использование открытой сковороды без крышки.
  • Добавление соли только в конце жарки.
  • Жарение на среднем или сильном огне для быстрого испарения излишней жидкости.
  • Следуя этим рекомендациям, вы сможете приготовить идеальные шампиньоны – румяные, ароматные и с нежной текстурой.
Как нельзя жарить шампиньоны: будут резиновыми и водянистыми

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: