Как носить обувь, если она немного великовата: 8 полезных советов

Во времена, когда мы все чаще покупаем вещи онлайн, ошибиться с размером обуви можно достаточно легко. И если выбранная пара вам жмет, то тут уже ничего не сделаешь, а вот несколько великоватую можно приспособить для ношения.

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Восемь полезных советов, как это сделать, собрало издание LibertyZeno. Они подойдут для разных типов обуви и для разных ситуаций и вы точно найдете что-то для себя.

Уменьшите обувь с помощью воды

В отдельных случаях пару можно уменьшить, намочив ее и дав высохнуть, после чего она немножко усядется. Но имейте в виду, что этот лайфхак может повредить некоторые виды обуви, в частности он не пойдет на пользу некоторым кожаным парам. Поэтому перед применением внимательно прочитайте этикетку.

Если рекомендации такое позволяют, обработайте кожаную пару водой из пульверизатора, а текстильную погрузите в достаточно большую емкость. Затем высушите обувь на солнце или феном (кожу лучше сушить именно с помощью фена). Когда она высохнет, примерьте и при необходимости повторите процедуру. Когда обувь приобретет нужный размер, обязательно обработайте ее средствами для ухода.

Носите толстые носки

Этот совет не сработает с модельными туфлями или сандалиями, а вот для кроссовок или ботинок, особенно зимних, подходит просто идеально. Вы даже можете надеть несколько пар носков – они не только сделают вашу пару более комфортной, но и будут греть ваши ноги эффективнее.

Попробуйте стельки

Хотя мы обычно используем стельки для исправления проблем со стопой или устранения другого дискомфорта во время ношения, в некоторых случаях они могут скорректировать и размер пары. Вы можете даже использовать 2-3 стельки из пены, чтобы достичь более плотной посадки. Но внимательно выбирайте их перед покупкой, чтобы правильно подобрать размер.

Используйте набивку

Это дедовский метод, эффективность которого проверена годами. Если под рукой нет ничего лучше, подложите в носок ботинка или кроссовка вату, туалетную бумагу, салфетки или другой достаточно мягкий материал. Это убережет стопу от скольжения внутри обуви. Впрочем такой метод не подходит, если вы собираетесь долго ходить пешком или заниматься спортом.

Используйте подушечки для стоп

Подушечки для стоп такие же эффективные, как и стельки, и при этом гораздо удобнее в ношении. Кроме того, они меньше стоят. К тому же их можно использовать в туфлях на каблуках и парах с открытым носком или пяткой.

Пришейте внутрь резинку

Если умеете шить, пришейте резинку к задней части обуви самостоятельно, если нет – обратитесь к профессиональному сапожнику. Это поможет лучше посадить пару в пятках. Но резинку нужно будет брать прочную.

Используйте наполнители для обуви

Кстати, заполнить обувь, уменьшив ее до нужного размера, можно с помощью специальных средств. Такие наполнители изготавливаются из полиуретана, силикона или других подобных материалов и вставляются в закрытый носок. Особенно эффективным будет этот лайфхак, если совместить наполнитель с подкладкой под пятку.

Обратитесь к профессионалам

Если ни один из самодельных лайфхаков вам не подходит, обратитесь за помощью к профессиональному сапожнику. Они умеют делать размер обуви меньше так, чтобы пара при этом осталась удобной в носке. В конце концов, просто поменяйте купленную пару на меньшую, хотя это может занять больше времени.

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