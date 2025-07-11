Как обрезать смородину после сбора ягод: советы для лучшего урожая

Чтобы смородина радовала щедрым урожаем ежегодно, за ней нужно ухаживать не только в период цветения или плодоношения, но и после сбора ягод. Одним из важнейших этапов является летняя обрезка, которая влияет на здоровье куста и количество плодов в следующем сезоне.

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Правильная обрезка после урожая позволяет омолодить растение, направить его энергию на развитие новых плодоносящих побегов и улучшить качество ягод. OBOZ.UA рассказывает о правилах ухода за кустами.

Почему важно обрезать смородину после плодоношения

Урожайность смородины напрямую зависит от возраста побегов. Ягоды формируются преимущественно на однолетних и двухлетних ветвях.

Старшие ветви, те, что имеют три и более лет, теряют способность к плодоношению, однако продолжают забирать у куста питательные вещества. Если их не удалить, растение будет тратить энергию впустую, а ягод с каждым годом будет все меньше.

Как отличить старые ветки

Старые побеги легко узнать: они толще молодых, с жесткой, темно-коричневой корой. Такие ветви дают слабый прирост и нередко уже имеют признаки старения или болезней. Если на старой ветке нет сильных молодых ответвлений, ее следует удалить полностью – до уровня земли.

Правильная схема обрезки

После уборки урожая обрезку смородины проводят в два основных этапа.

Прореживание куста

Сначала удаляют сухие, больные и поврежденные ветви, а также те, что растут внутрь куста или перекрещиваются. Это улучшает проветривание, уменьшает риск грибковых заболеваний и обеспечивает доступ света ко всем частям растения.

Формирование продуктивного куста

Из куста вырезают старые ветки, которым более трех лет, и оставляют только те, что способны давать плоды:

нулевые побеги – нынешние, вышедшие из почвы;

однолетние – прошлогоднего прироста;

двухлетние – еще имеют потенциал к плодоношению.

Оптимально, если в сформированном кусте остается 15 побегов: по пять нулевых, однолетних и двухлетних. Каждый год стоит удалять 2–5 старых веток и заменять их таким же количеством молодых.

Какая польза от обрезки

Правильная обрезка стимулирует рост новых сильных побегов, обеспечивает лучшее питание ягод, уменьшает загущенность и риск заболеваний. В результате ягоды становятся крупнее, слаще, а урожай – стабильнее.

Чтобы смородина уродила лучше, следует высаживать кусты на расстоянии как минимум 2 метра друг от друга. Что нужно помнить во время пересадки и какие еще есть лайфхаки для подпитки – читайте в материале.

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