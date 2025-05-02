Как очень вкусно приготовить бюджетный хек и минтай: готовится рыба элементарно

Любая рыба, по мнению специалистов, должна быть в рационе каждого не и меньше 2-3 раз в неделю. Стоит отметить, что лучше всего рыбу запекать или тушить, так она сохранит больше полезных компонентов.

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Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной тушеной рыбы, с овощной зажаркой и томатной пастой.

Ингредиенты:

рыба – 1 кг (минтай или хек филе замороженное)

лук – 2 шт (большие)

морковь – 2 шт(большие)

томатное пюре – 200 г

соль, перец

масло для жарки

Способ приготовления:

1. Рыбу размораживаем, нарезаем на удобные кусочки. Солим и перчим.

2. Зажарка: лук нарезаем на кубики, морковь натираем на терке. Обжариваем лук и добавляем к нему морковь. К овощам добавляем томатное пюре и специи, перемешиваем.

3. Выкладываем половину овощей в форму, на овощи выкладываем филе рыбы, и на рыбу выкладываем половину оставшихся овощей. Закрываем фольгой и запекаем 30 минут при 180 С.

Подаем с картофельным пюре!

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