Как очень вкусно приготовить бюджетный хек и минтай: готовится рыба элементарно
Любая рыба, по мнению специалистов, должна быть в рационе каждого не и меньше 2-3 раз в неделю. Стоит отметить, что лучше всего рыбу запекать или тушить, так она сохранит больше полезных компонентов.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной тушеной рыбы, с овощной зажаркой и томатной пастой.
Ингредиенты:
- рыба – 1 кг (минтай или хек филе замороженное)
- лук – 2 шт (большие)
- морковь – 2 шт(большие)
- томатное пюре – 200 г
- соль, перец
- масло для жарки
Способ приготовления:
1. Рыбу размораживаем, нарезаем на удобные кусочки. Солим и перчим.
2. Зажарка: лук нарезаем на кубики, морковь натираем на терке. Обжариваем лук и добавляем к нему морковь. К овощам добавляем томатное пюре и специи, перемешиваем.
3. Выкладываем половину овощей в форму, на овощи выкладываем филе рыбы, и на рыбу выкладываем половину оставшихся овощей. Закрываем фольгой и запекаем 30 минут при 180 С.
Подаем с картофельным пюре!
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