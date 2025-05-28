Как очистить матрас от грязи и неприятного запаха: пригодится всего два ингредиента

Волокна матрасов удерживают влагу из пота, жиры тела и пыль, что может привести к образованию плесени или грибка, что, в свою очередь, вызывает затхлый запах.

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Чтобы избавиться от нежелательных запахов, фанатка уборки и блогер в TikTok Анна поделилась несколькими своими любимыми лайфхаками для уборки. Один из них содержит популярный ингредиент пищевую соду, которая помогает дезодорировать запахи. Вот как вы можете это сделать, и это займет всего полчаса.

Как чистить матрасы

Инструкции Анны не являются чем-то сложным, ведь всю тяжелую работу выполняет исключительно пищевая сода. Чтобы убедиться, что этот лайфхак работает эффективно, снимите с матраса все постельное белье.

В стакане или кружке смешайте пищевую соду с небольшим количеством эфирного масла лаванды. Посыпьте смесью матрас, особенно если запахи исходят от пятен. Оставьте порошок на матрасе примерно на 30 минут.

Когда время пройдет, удалите все это с помощью пылесоса. Пищевая сода работает как естественный дезодорант, помогая удалить запахи, остающиеся от пота, жиров тела, а также пыли, накопившейся на матрасе.

Его нейтрализующие и абсорбирующие свойства помогают вытягивать влагу и другие частицы, вызывающие запах, из волокон матраса.

Для того, чтобы удалить также пятна с матраса, вы можете использовать немного белого уксуса. Блогер объяснила, что когда пищевая сода и уксус смешиваются, в результате химической реакции образуется вода и углекислый газ.

А лавандовое масло затем маскирует любые остатки запахов на вашем матрасе.

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