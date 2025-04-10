Как очистить сковороду от нагара и жира: топ-5 лучших домашних средств

Если у вас очень грязные сковороды, на которых нагар и въевшийся жир, и вы не хотите их мыть моющими, тогда можно просто взять уксус, соду, лимонную кислоту. Все эти домашние средства до блеска отмоют всю грязь и жир из сковороды.

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Редакция FoodOboz делится полезными советами, как быстро и чем отмыть пригорелые сковородки.

Соль и уксус

Этот метод идеально подходит для удаления нагара. На дно сковородки насыпают слой поваренной соли, а затем заливают ее 9%-ным уксусом. Смесь доводят до кипения и оставляют кипеть на слабом огне в течение 10-15 минут. После охлаждения сковороду очищают мягкой губкой и промывают теплой водой.

Лимонная кислота

Лимонная кислота – это универсальное средство для удаления жировых отложений. Ее нужно смешать с небольшим количеством воды, чтобы образовалась паста. Получившуюся смесь нанесите на загрязненные участки и оставляют на 15-20 минут. Затем поверхность очистите губкой и тщательно промойте водой.

Паста из соды

Смешайте пищевую соду с небольшим количеством воды до образования густой пасты. Нанесите его на нагар и оставьте на 30 минут. Затем тщательно потрите губкой и промойте водой.

Лимонный сок

Выжмите сок из двух лимонов и нанесите его на загрязненную поверхность. Оставьте на 15-20 минут, затем очистите губкой. Лимонный сок хорошо удаляет жир и оставляет приятный аромат.

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