Как очистить тротуарную плитку от сорняков за сутки: лайфхак

Пользователь поделилась в сети своим приемом, которым можно очистить тротуарную плитку от сорняков в течение 24 часов, и в комментариях люди уже положительно отозвались о нем.

Видео дня

Джессика Накамура, известная как @thatmamarealtor в социальных сетях, поделилась своим трюком с пищевой содой со своими подписчиками в TikTok.

В ее ролике видно, как она посыпает обычным кулинарным ингредиентом все свое патио, оставляет его на 24 часа, а затем сметает мертвые сорняки.

Она говорит, что этот трюк работает на трещинах на асфальте, а также на других участках сада.

Комментируя ее публикацию, один пораженный пользователь сказал: "Попробую это сегодня...". Другой пользователь добавил: "Я попробовал и это работает! Большое спасибо". Третий пользователь написал: "Прекрасно, большое спасибо, что поделились".

Ранее эксперты предостерегли от использования веществ, содержащих сильные химикаты, например, белого уксуса, которые могут повредить ваше патио, растения и экосистему сада.

Раньше OBOZ.UA рассказывал о том, какие растения отпугивают сорняки.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber , чтобы быть в курсе последних событий.