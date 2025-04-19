Как оригинально покрасить яйца на Пасху: обновленный бабушкин способ

Старый традиционный способ окрашивания пасхальных яиц на Пасху в отваре из луковой шелухи никого не удивит. Но есть оригинальный метод обновить этот бабушкин лайфхак.

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Для этого нужно взять сливочное масло, которое поможет сделать на яичках еще и узор. Этим способом поделились на странице "Просто и вкусно" в Facebook.

Понадобится:

Луковая шелуха

Вода

2 ст л 9% уксуса на 1 л воды

Яйца

Соль

Сливочное масло.

Как покрасить

Для начала ставим вариться луковой шелухи. Параллельно с ним готовим яйца, добавив в воду немного соли.

Когда отвар будет готов, добавляем туда уксус.

Оставляем яйца в отваре минимум на 2-3 часа, но идеально будет поставить на всю ночь.

Чем дольше они стоят в растворе, тем четче и ярче будет рисунок и цвет.

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