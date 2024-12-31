Как оригинально поздравить друзей с Новым годом: подборка веселых эмодзи

С развитием цифровых технологий эмодзи стали частью ежедневного общения в мессенджерах и соцсетях. Эти маленькие значки позволяют нам добавить в текстовые сообщения больше эмоций, сделать их более выразительными и понятными.

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Самое главное предназначение эмодзи – это передача чувств, которые иногда даже трудно выразить словами. Смех, грусть, удивление, любовь – все это легко показать с помощью соответствующего значка. OBOZ.UA рассказывает, как оригинально поздравить с Новым годом в смс с помощью эмодзи.

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Поздравляю с Новым годом! Удачи во всех начинаниях! ✍(◔◡◔)

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Пусть все в жизни получается! С Новым годом! С новым счастьем! (>‿◠)✌

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Безумной любви и искренних чувств желаю в Новом году! (ɔ◔‿◔)ɔ ♥ ≧◠ᴥ◠≦✊

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Пусть каждый день нового года приносит искренние ухмылки и радостные события! ≧◠‿●‿◠≦ С Новым годом!

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Поздравляю с Новым годом! (っ＾▿＾)۶🍸🌟🍺٩(˘◡˘ )

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Счастья, радости, мира и добра! С Новым годом! ٩(˘◡˘)۶

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≧◠‿●‿◠≦ Желаю в Новом году встретить настоящую любовь!

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(✿◠‿◠) Тепла, добра и счастья в Новом году!

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(ɔ◔‿◔)ɔ ♥ Желаю в Новом году достичь всех целей! Уверенно иди к цели – у тебя все получится! (>‿◠)✌

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С Новым годом! Пусть жизнь дарит только радостные моменты, а рядом будут те, кто всегда поддержат и поймут! ( ◡́.◡̀)(^◡^ )

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С Новым годом! （っ＾▿＾）

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Крепкие объятия и искренние чувства в Новом году! (っ◔◡◔)っ ❤

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Поздравляю с Новым годом! ❀◕ ‿ ◕❀

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Желаю в Новом году 365 счастливых дней! ≧◔◡◔≦

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(っ＾▿＾)۶🍸🌟🍺👋≧◉ᴥ◉≦

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Всего лучшего в Новом году! (✿◠‿◠)

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Поздравляю с Новым годом! Пусть мечты сбываются! (っ◕‿◕)っ 🌟

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