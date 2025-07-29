Как остановить выпадение волос без лекарств или хирургического вмешательства: ученые приблизились к открытию

Ученые, возможно, нашли ключ к предотвращению выпадения волос. В исследовании, опубликованном в Stem Cell Research & Therapy, исследователи определили молекулярные системы, которые контролируют рост волос у человека, что может открыть новые возможности для неинвазивной терапии.

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Они взяли для изучения методы лечения андрогенетической алопеции, также известной как выпадение волос по мужскому или женскому типу, которая, по их словам, является самой распространенной формой выпадения волос в мире. Медицинский туризм для проведения инвазивных процедур пересадки волос становится все более популярным, благодаря более дешевым предложениям в таких странах, как Турция, а также гормональным препаратам и местным методам лечения, пишет Express.

Но в отличие от существующих методов лечения, которые могут быть инвазивными или замедлять выпадение волос, это исследование исследует терапию стволовыми клетками.

В нем изучали молекулярные сигналы, контролирующие рост волосяных фолликулов, с целью понять, как эти сигналы можно скорректировать для восстановления роста волос у людей с облысением.

Ученые обнаружили, что выпадение волос при андрогенетической алопеции, которое ранее считалось необратимым, в первую очередь вызвано спящими клетками, а не мертвыми.

Да, молекулярная связь иногда нарушается, и когда эти сигналы функционируют неправильно, волосяные фолликулы не отмирают, а переходят в фазу покоя.

Исследование, проведенное на мышах, выявило разрыв связи, который приводит к переходу волосяных фолликулов в "режим сна", когда они больше не производят видимых прядей волос.

Ученые считают, что возможно разбудить эти фолликулы и реактивировать рост, восстановив связь между этими системами.

Этот прорыв может открыть путь к неинвазивным методам лечения, направленным на восстановление волос, а не на маскировку облысения

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