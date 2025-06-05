Как освежить одеяла без стиральной машины: скандинавский метод

Одеяла могут загрязниться и заплесневеть от жары, но благодаря проверенной временем практике чистки в скандинавских странах существует простой способ поддерживать их в чистоте.

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Так, Сара Джабб, эксперт по Happy Beds, рассказала что простой скандинавский метод проветривания постельного белья помогает очистить ваше одеяло и избавиться от микробов без стирки, пишет Express.

"Холодный, сухой воздух эффективно удаляет влагу, предотвращая накопление бактерий и любые желтые пятна, затхлые запахи или даже рост плесени и грибка. Кроме того, солнечный свет также имеет естественные антибактериальные свойства и может помочь удалить пятна", - пояснила она.

Во многих скандинавских странах проветривание одеяла на улице является непринужденной практикой чистки, которая помогает сделать его более гигиеничным.

Каждую ночь пот, жиры и другая влага попадают в ваше постельное белье, что увеличивает вероятность размножения микробов, пылевых клещей и даже плесени в ткани.

Развешивание одеяла помогает испарять любую задержанную влагу, а любой прохладный воздух убивает пылевых клещей, которые являются одной из главных причин аллергии.

Учитывая, что в июне погода становится теплее, сейчас лучшее время проветрить одеяло, поскольку ультрафиолетовые лучи солнечного света действуют как естественное дезинфицирующее средство, которое помогает уничтожать бактерии.

Как проветрить одеяло скандинавским методом

Все, что вам нужно сделать, это снять пододеяльник, а затем хорошо встряхнуть его, прежде чем повесить.

Лучше всего повесить на бельевую веревку, но если у вас ограниченное пространство, подойдут и балконные перила или сушилка.

Однако убедитесь, что одеяло можно держать на улице не менее пяти часов, в идеале - два-четыре часа.

Ранее OBOZ.UA рассказывал о том, как освежить одеяло без стирки.

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