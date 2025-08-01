Как освежить одеяла и подушки без стирки и химчистки: естественный способ

Многие люди не любят менять постельное белье, поэтому мысль о стирке громоздкого одеяла и подушек кажется еще менее привлекательной.

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Однако эксперт по уборке Линси Кромби рассказала о блестящей технике стирки объемного постельного белья дома. Она объяснила: "Если вам повезло иметь стиральную машину с большим барабаном, то большинство одеял можно стирать таким образом, используя режим "одеяло", пишет Express.

Если ваша стиральная машина не имеет режима стирки одеял, используйте цикл стирки 60°C и небиологический стиральный порошок. Стирайте вещи отдельно, чтобы избежать перегрузки барабана.

Для абсолютно легкой очистки Линси рекомендует выходить на улицу, а не идти в химчистку.

"В прекрасный, яркий, солнечный день вывесьте свое одеяло на веревку для стирки. Крайне важно, чтобы она была прочной, чтобы выдерживать вес одеяла", – сказала эксперт.

Оставьте одеяло на свежем воздухе и солнечном свете. Солнце является естественным дезинфицирующим средством, поэтому оно поможет уничтожить микробы и бактерии.

Выберите солнечный, ветреный день и повесьте одеяло на веревку или сушилку, убедившись, что оно полностью открыто для равномерного высыхания. Периодически встряхивайте и разрыхляйте его, чтобы предотвратить слипание.

Так же, как и одеяла, повесьте подушки на веревку для белья или поставьте их на несколько часов под прямые солнечные лучи. Чтобы придать подушкам более свежий вид, используйте освежитель ткани и накройте их "толстыми стегаными защитными чехлами", которые следует "стирать по крайней мере дважды в месяц".

По словам эксперта, это "устранит необходимость стирать подушки". Также важно как можно быстрее сушить одеяла и подушки, поскольку слишком длительное пребывание во влажном состоянии может способствовать образованию плесени.

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