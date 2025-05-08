Как отбелить и смягчить полотенца без дорогой химии: натуральный метод

Если ваши белые полотенца потеряли свою мягкость и нуждаются в осветлении, эксперт поделился простым лайфхаком, который поможет восстановить их за один цикл стирки в стиральной машине.

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Так, Оливия, эксперт из Clotheslyne, раскрыла простой трюк для восстановления мягкости и яркости вашего белья - использование лимонного сока во время стирки, пишет Express.

Она объяснила, что лимонная кислота, содержащаяся в лимонном соке, расщепляет остатки моющих средств или мыла. Еще один привлекательный аспект заключается в том, что это цитрусовое средство делает белье белее с освежающим ароматом.

Оливия также отметила: "В качестве бонуса, тот же лайфхак подходит и для полотенец и постельного белья. Использование лимонного сока в цикле полоскания может помочь сохранить их мягкими и пушистыми, создавая уютную и гостеприимную атмосферу в вашем доме".

Кислотность лимонного сока может растворять остатки смягчителя ткани, естественным образом расслабляя волокна, делая их менее жесткими.

Жесткая вода, которая характеризуется высоким содержанием минералов, таких как магний и кальций в стиральной машине, также может сделать белье жестким. Лимонная кислота в лимонном соке может естественным образом расщеплять эти минералы, помогая смягчить полотенца и другие вещи для стирки.

Чтобы использовать лимонный сок, начните с обычного цикла стирки полотенец без смягчителя ткани и избегайте перегрузки стиральной машины.

После первой стирки включите на стиральной машине режим полоскания и добавьте 60 мл лимонного сока в отделение для моющего средства, прежде чем начать новый цикл.

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